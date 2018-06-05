إيران تبلغ وكالة الطاقة الذرية بخططها لإنتاج المادة الخام لأجهزة الطرد المركزى

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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء إن إيران أبلغتها بخطط "مبدئية" لإنتاج المادة الخام اللازمة لتشغيل أجهزة الطرد المركزى التى تستخدم لتخصيب اليورانيوم.

جاء ذلك بعدما قالت إيران إنها تستعد لزيادة طاقتها لتخصيب اليورانيوم.

كان الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئى قد قال أمس الاثنين إنه أمر بالاستعداد لزيادة القدرة على تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووى بعدما أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب انسحاب بلاده منه الشهر الماضي.

وتسعى الدول الأوروبية جاهدة لإنقاذ الاتفاق الذى يفرض قيودا على أنشطة إيران النووية فى مقابل رفع عقوبات عنها.

وقال متحدث باسم وكالة الطاقة الذرية "تلقت الوكالة رسالة من إيران فى الرابع من يونيو تبلغ الوكالة ببرنامج مبدئى لبدء انتاج سادس فلوريد اليورانيوم" وهو المادة الخام التى تستخدمها أجهزة الطرد المركزي.

ويسمح الاتفاق لإيران بتخصيب اليورانيوم إلى نسبة 3.67 فى المئة- وهى أقل بكثير من النسبة المطلوبة لصنع أسلحة نووية والبالغة 90 بالمئة- ويفرض حدا أقصى لمخزونها من اليورانيوم المخصب لا يتجاوز 300 كيلوجرام.