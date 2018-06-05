إطلاق أسماء 6 شهداء على مدارس وشوارع بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

أعلن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، إطلاق أسماء 6 من شهداء الجيش والشرطة اللذين بذلوا أرواحهم فداء للوطن على عدد من مدارس وشوارع العاصمة عرفاناَ وتقديراَ من المحافظة، لما بذلوه من عطاء وتضحية فى سبيل بلدهم وتخليداً لذكراهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التسميات بالمحافظة برئاسة المحافظ وحضور كل من اللواء محمد الشيخ السكرتير العام واللواء أحمد فؤاد السكرتير العام المساعد وممثلو وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة البريد والتربية والتعليم وعدد من قيادات المحافظة.

ووافقت اللجنة علي اطلاق اسم البطل الشهيد طيار أركان حرب محمد رفعت مندوه الحسينى على مدرسة صلاح الدين الابتدائية بحي مصر الجديدة ، واسم البطل الشهيد عقيد د.م حسام حمزة عبد العزيز علي مدرسة زهراء مدينة نصر الثانوية الرسمية بنات بحي شرق مدينة نصر ، واسم البطل الشهيد نقيب طيار محمد صبري عبد العزيز الفرماوي علي مدرسة الاميرية الاعدادية بنين بحي الزيتون ، واسم البطل الشهيد عميد أحمد أمين عشماوى مبارك علي مدرسة الكواكب التجريبية بحي مصر الجديدة .

كما أقرت اللجنة إطلاق اسم البطل الشهيد عقيد أركان حرب حازم ابراهيم حامد علي شارع بمساكن البحر الاحمر بحي المقطم ، واسم البطل الشهيد نقيب محمد حامد ابراهيم أبو عبيد علي شارع متفرع من شارع الخمسين بزهراء المعادي .

ووافقت اللجنة علي اطلاق اسم الشاعر حسين السيد علي الشارع الذي كان يقطن به والكائن خلف الحديقة الدولية ، وكذا اطلاق اسم الشيخ محمد عياد الطنطاوي وهو من علماء الأزهر وأول مصرى يرسل في بعثة علمية لروسيا لتعليم اللغة العربية علي شارع مساكن المعراج .

ونفس السياق وافقت اللجنة علي طلب شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير على تسمية وترقيم الشوارع الداخلية بتقسيم مدينة زهراء المعادي للتسهيل علي المواطنين فى الوصول إليها.

وشدد المحافظ علي ضرورة وضع لوحات تذكارية داخل كل المدارس التي تحمل أسماء شهداء الوطن تتضمن نبذة عن الشهيد الذي تحمل المدرسة اسمه وصورة كبيرة له وتفاصيل تضحياته وظروف استشهاده وأن يقام احتفال سنوى بكل مدرسة تحمل اسم الشهيد فى يوم ذكرى استشهاده للتذكرة بما قام به ليكون قدوة للأجيال القادمة كما كان مصدر فخر لبلده.

وحظر محافظ القاهرة رفع اسماء الشهداء من المدارس التي اصبحت تحمل أسمائهم أو حتى استبدالها باسم شهيد آخر مشدداً على عدم تغيير أسماء الشوارع والمدارس التى تحمل أسماء الإعلام الذى أثروا فى تاريخ الوطن.