إصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق كفر صقر- أولاد صقر بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب 8 أشخاص بكدمات وإصابات متوسطة، في حادث تصادم وقع بين سيارتين بخط "كفر صقر- أولاد صقر" بمحافظة الشرقية، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة مكروباص وسيارة ربع نقل، بطريق كفر صقر أولاد صقر، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بجروح وكدمات متوسطة، وتم نقلهم من خلال سيارات الإسعاف إلي مستشفي أولاد صقر المركزي، لإجراء الإسعافات الأولية لهم، وجاري تحرير محضر بالواقعة.