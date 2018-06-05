video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 10:39 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

إصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق كفر صقر- أولاد صقر بالشرقية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:04 ص
إصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق كفر صقر- أولاد صقر بالشرقية حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق
أصيب 8 أشخاص بكدمات وإصابات متوسطة، في حادث تصادم وقع بين سيارتين بخط "كفر صقر- أولاد صقر" بمحافظة الشرقية، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.
 
تلقي اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث  تصادم بين سيارة مكروباص وسيارة ربع نقل، بطريق كفر صقر أولاد صقر، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بجروح وكدمات متوسطة، وتم نقلهم من خلال سيارات الإسعاف إلي مستشفي أولاد صقر المركزي، لإجراء الإسعافات الأولية لهم، وجاري تحرير محضر بالواقعة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إمبراطور تجارة المخدرات بالشرقية يسقط فى قبضة الأمن.. تعرف على قصته

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

حادث تصادم

كفر صقر

اولاد صقر




لا تفوتك
إغلاق جزئى لطريق الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوى الأربعاء والخميس المقبلين

إغلاق جزئى لطريق الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوى الأربعاء والخميس المقبلين

خبراء الكرة يتحدثون عن مستبعدي قائمة الفراعنة المونديالية.. طه إسماعيل: كوبر "عقيم" وسيظل أسير اختياراته وغياب الشحات "عار" ..طولان: استبعاد منطقى باستثناء محمود عبد العزيز.. وأيمن يونس: كلهم مظلومين عدا كوكا

خبراء الكرة يتحدثون عن مستبعدي قائمة الفراعنة المونديالية.. طه إسماعيل: كوبر "عقيم" وسيظل أسير اختياراته وغياب الشحات "عار" ..طولان: استبعاد منطقى باستثناء محمود عبد العزيز.. وأيمن يونس: كلهم مظلومين عدا كوكا

كسوفان للشمس وخسوف للقمر قبل نهاية 2018.. العالم يترقب الكسوف الجزئى للشمس 13 يوليو و11 أغسطس.. والملايين بالوطن العربى يترقبون أطول خسوف كلى للقمر 27 يوليو.. نراه بمصر ويستغرق 6 ساعات و14 دقيقة

كسوفان للشمس وخسوف للقمر قبل نهاية 2018.. العالم يترقب الكسوف الجزئى للشمس 13 يوليو و11 أغسطس.. والملايين بالوطن العربى يترقبون أطول خسوف كلى للقمر 27 يوليو.. نراه بمصر ويستغرق 6 ساعات و14 دقيقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة