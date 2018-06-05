إصابة شخصين برش خرطوش فى مشاجرة بين أبناء عمومة لخلافات الجيرة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

أصيب شخصان بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية برش خرطوش، وذلك فى مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات على الجيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى أشمون العام، باستقبالها كل من "ر.ع.ش" 30عاما، عامل مصاباً برش خرطوش بالجهة اليمني من الصدر، واشتباه نزيف داخلي حالته العامة سيئة، وشقيقه "عيد" 32 عاما، عامل مصاباً كدمة وجرح قطعي بالجبهة، ومقيمان دائرة المركز، وتم تحويل الأول إلي مستشفى شبين الكوم الجامعي .

بالانتقال والفحص وسؤال الثاني، اتهم كل من، "أ.ع.ي" ونجل عمه، "م.ع.ي" 55 عاما فلاح، ومقيمان بذات الناحية، بإحداث إصابتهما من سلاح ناري "فرد خرطوش"، لخلافات الجيرة.

تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط الرابع، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم فرد خرطوش، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.