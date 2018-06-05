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أنشطة القطاع الخاص غير النفطى تعاود التراجع فى مايو

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:56 ص
أنشطة القطاع الخاص غير النفطى تعاود التراجع فى مايو تنقيب عن النفط
القاهرة (رويترز)
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أظهر مسح نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، عودة نشاط القطاع الخاص غير النفطى بمصر للتراجع من جديد فى مايو بعد نمو فى أبريل.

وتراجع مؤشر الإمارات دبى الوطنى لمديرى المشتريات فى القطاع الخاص غير النفطى بمصر إلى 49.2 نقطة من القراءة البالغة 50.1 فى مارس لينخفض عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وأظهر المسح أن تراجع الأوضاع التجارية فى القطاع الخاص غير النفطى جاء وسط انخفاض هامشى "فى الإنتاج والطلبات الجديدة".

وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادى فى بنك الإمارات دبى الوطنى "فى حين لا تتسم البيانات المستقبلية بالقدر نفسه من الإيجابية التى شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أنها مازالت تشير إلى تحسن متواصل فى الاقتصاد المصرى".

وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الإفلاس.

وكشف المسح أن الشركات "واصلت زيادة متوسط أسعار مبيعاتها فى منتصف الربع الثانى من العام".

 

 


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