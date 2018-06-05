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أمير الكويت يعزى ملك البحرين فى وفاة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 02:10 م
أمير الكويت يعزى ملك البحرين فى وفاة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)
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بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء، برقية عزاء إلى العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة فى وفاة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد بن على آل خليفة.

وأعرب أمير الكويت – خلال برقية العزاء – عن خالص تعازيه وصادق مواساته مبتهلا إلى المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح برقيتى عزاء مماثلتين إلى ملك البحرين.

 


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