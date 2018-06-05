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أسوأ نمو خلال 24 عاما.. أبرز خسائر اقتصاد قطر بعد عام من المقاطعة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 11:06 ص
أسوأ نمو خلال 24 عاما.. أبرز خسائر اقتصاد قطر بعد عام من المقاطعة خسائر الاقتصاد القطرى
كتب سمير حسنى
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عرضت قناة سكاى نيوز، تقريرا حول الخسائر الفادحة التى تكبدها الاقتصاد القطرى بعد عام من مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.

 

وذكر التقرير أن الاقتصاد القطرى فقد الكثير من مقوماته وانكمش بنهاية الربع الأخير من العام الماضى بنسبة 2.3 % مسجلا بذلك أسوأ آداء فصلى فى 4 سنوات، فى حين بلغ النمو السنوى 1.6 % وهو الأدنى فى 24 عاما.

 

وقال التقرير إن الاستثمارات الأجنبية شهدت هجرة جماعية مخلفة ورائها صدوعا كثيرة فى أركان الاقتصاد، كان أبرزها القطاع العقارى الذى تكبد خسائر قوية نتيجة هبوط الطلب وتراجع الاستثمارات وغياب التمويل، حيث هبطت قيمة العقارات المباعة خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة 41% لتصل إلى 1.5 مليار ريال.

 

كما تعرض القطاع السياحى إلى ضربة قاسمة كشفت عنها بيانات الهيئة العامة للسياحة والتى أظهرت تراجع الزوار إلى قطر بنسبة 38% من مختلف الجنسيات بعد أن هبطت زوار الدول الخارجية بنسبة 86% فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى برغم تقديم الدوحة تسهيلات سياحية غير مسبوقة فى دول الخليج.

 

وأشار التقرير إلى أن المقاطعة التى حاولت الدوحة أن تقلل من تأثيرها دفعت بعجز ميزان مدفوعاتها لأعلى مستوياتها عند 65 مليار ريال، وفاقمت من حجم المديونية العامة والتى صعدت بأكثر من 20% إلى 570 مليار ريال مسجلة 93% من الناتج المحلى لتبلغ حصة الفرد من الدين العام 220 مليون ريال وهو المعدل الأعلى عربيًا.

 


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