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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 05:03 م
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أسعار النفط اليوم الثلاثاء 5-6-2018 برنت يسجل 74.20 دولار للبرميل

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 04:50 م
أسعار النفط اليوم الثلاثاء 5-6-2018 برنت يسجل 74.20 دولار للبرميل النفط - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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واصلت أسعار النفط انخفاضها اليوم الثلاثاء 5-6-2018، حيث سجلت العقود الآجلة لخام لخام برنت نحو 74.20 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى إلى 64.54 دولار للبرميل.

ووصلت العقود الآجلة لخام برنت أدنى مستوى فى نحو شهر اليوم بعد تقرير ذكر أن الحكومة الأمريكية طلبت من السعودية ومُصدرين آخرين كبار زيادة إنتاج النفط، وهو أدنى مستوياتها منذ الثامن من مايو الماضى.

وذكرت بلومبرج يوم الثلاثاء نقلا عن مصادر مطلعة أن الحكومة الأمريكية طلبت من السعودية وبعض المنتجين الآخرين فى منظمة البلدان المصدرة للبترول زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا.

جاء الطلب بعد أن ارتفعت أسعار البيع بالتجزئة للبنزين فى الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها فى أكثر من ثلاث سنوات وبعد أن شكا الرئيس دونالد ترامب من سياسة أوبك وارتفاع أسعار النفط.

وقال التقرير إن الطلب يأتى أيضا بعد قرار واشنطن بإعادة فرض عقوبات على صادرات إيران من النفط وهو ما أدى فى السابق إلى خروج نحو مليون برميل يوميا من الأسواق العالمية.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فى فيينا فى 22 يونيو لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت المنظمة وعدد من المنتجين خارجها، بما فى ذلك روسيا، سيزيدون الإنتاج لتعويض أى نقص محتمل فى الإمدادات من إيران وفنزويلا.

وقالت مصادر مطلعة فى 25 مايو أيار إن السعودية وروسيا تبحثان بالفعل زيادة إنتاج النفط من أوبك وخارجها بنحو مليون برميل يوميا.

وتشهد إمدادات النفط العالمية شحا فى ظل تخفيضات الإنتاج التى تقودها أوبك والتى بدأت فى أوائل 2017.

أدنوك ترفع سعر الخام لآسيا فى مايو

من جهة أخرى قالت شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) يوم الثلاثاء إنها حددت بأثر رجعى سعر البيع الرسمى لخامها القياسى خام مربان فى مايو عند 78.25 دولار للبرميل.

وبهذا يزيد سعر البيع الرسمى لخام مربان 3.84 دولار للبرميل عن متوسط سعر خام دبى لنفس الشهر وهى أكبر علاوة منذ مارس 2014.

ورفعت أدنوك علاوة مايو لسعر البيع الرسمى لخام داس بواقع 26 سنتا للبرميل وزاكوم العلوى بمقدار 31 سنتا للبرميل عن سعر خام دبى، وكانت الزيادة فى سعر داس أعلى من التوقعات إذ كان الخام يُتداول عند نفس مستوى مربان الشهر الماضى وفقا لمتعاملين فى خامات أدنوك.

وتفيد البيانات أن علاوة سعر البيع الرسمى لخام زاكوم العلوى فى مايو بلغت 1.09 دولار للبرميل وهى الأعلى منذ فبراير 2014.


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