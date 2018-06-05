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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:40 م
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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-6-2018 فى مصر

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:30 م
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-6-2018 فى مصر الذهب - صورة أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-6-2018 بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 وهو العيار الرئيسى فى السوق المصرى 644 جنيها للجرام، بالتزامن مع انخفاض سعر أوقية الذهب لتسجل 1291 دولار حتى الآن.


 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:
 

عيار 18: 552 جنيه

عيار 21: 644 جنيه

عيار 24:  736 جنيه

الجنيه الذهب: 5152 جنيه

أوقية الذهب: 1291 دولار


 

أسعار الذهب فى مصر
 

أسعار الذهب فى مصر، تتحد وفق عدة متغيرات منها سعر أوقية الذهب عالميا وكذلك عامل العرض والطلب وأخيراً سعر الدولار بالمصارف والبنوك فى مصر، سعر الدولار هنا يكون عامل مهم لأنه يتم شراء والتعامل على الأوقية بالدولار، خاصة عند شراء كميات كبيرة منه، فإذا كان الدولار بمصر متراجعا فإنه سيقود الذهب للانخفاض بالتوازى مع الانخفاض العالمى.

 

 

خدمة أسعار الذهب فى مصر

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

 

 

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.


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