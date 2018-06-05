أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 5 - 6 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 5-6-2018.

البورصة توقف التداول على 33 سهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 33 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أوراسكوم للتنمية مصر، الملتقى العربى للاستثمارات، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى، الشمس للإسكان والتعمير، القناة للتوكيلات الملاحية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، أجواء للصناعات الغذائية، المصرية للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصرية للمنتجعات السياحية، الدولية المحاصيل الزراعية، التعمير والاستشارات الهندسية، العامة لصناعة الورق-راكتا، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى.

كما تم إيقاف تداول جنوب الوادى للأسمنت، العبوات الطبية، مرسى علم للتنمية السياحية، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، مصرف أبو ظبى الإسلامى، المصرية العربية "ثمار" لتداول الأوراق المالية، الألومنيوم العربية، العامة لمنتجات الخزف والصينى، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، عبور لاند للصناعات الغذائية، سيدى كرير للبتروكيماويات.

البورصة تخسر 15.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين الأفراد المصريين ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 15.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 912.127 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 158 مليون ورقة مالية بقيمة 817 مليون جنيه عبر تنفيذ 20 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 66.4% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 25.16%، والعرب على 8.44% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 58.86% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.13%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 49.5 مليون جنيه، 6.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 6.5 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 13.7 مليون جنيه، 34 مليون جنيه على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 16022 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.20% ليغلق عند مستوى 2735 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.40% ليغلق عند مستوى 16051 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 818 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 2085 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.50% ليصل إلى مستوى 459 نقطة.

وارتفعت أسهم 14 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 134 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 21.45 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%

- مصر الوطنية للصلب - عتاقة بسعر إغلاق 44.79 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.18%

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 31.82 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.86%

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 146.70 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.12%

- بنك البركة مصر بسعر إغلاق 16.15 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.08%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 12.07 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.56%

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى بسعر إغلاق 6.72 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.45%

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 18.30 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.95%

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.82 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.87%

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 5.54 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.82%