أبو العينين: المنطقة الاقتصادية بوابة العالم للاستثمار.. ومميش لديه رؤية طموحة

أشاد رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى الرئيس الشرفى للبرلمان الأورومتوسطى، بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهوده الحثيثة لتطوير المنطقه لتصبح أهم مركز صناعى وخدمى ولوجيستى فى الشرق الأوسط.

وأعرب أبو العينين، عن فخره بأداء الفريق مميش ورؤيته الطموحة لوضع مصر على خريطة التنافسية العالمية فى اللوجستيات والنقل البحرى، فضلاً عن إعداد جيل من الشباب للتعامل مع المستثمرين بهدف إزالة أى عقبات.

وقال أبو العينين، موجهًا كلامه للفريق مميش: "أثق فى قدرتك، وأقول من شارك فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بشق معجزة القناة الحديدة قادر بإذن الله أن يحقق أحلام مصر الصناعية، نحن فخورون بهذا الفكر المستنير، ونتمنى أن يعمم فى كل أنحاء الوطن، كما نطالب بالتنسيق بين الوزارات المختلفة لتحقيق حلم بناء مصر الصناعيه الحديثة".

وأهدى « مميش»، رجل الأعمال محمد أبو العينين، درع قناة السويس تقديرًا لدوره البارز فى الاستثمار على أرض الوطن والقلاع الصناعية التى شيدها وتساهم فى نهضة مصر اقتصاديًا.

وأكد «أبو العينين»، أن الفريق مهاب مميش رجل وطنى من الطراز الأول يبذل الجهود المضنية لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، فمنذ توليه المسئولية وشهدت قناة السويس والمنطقة الاقتصادية نهضة كبيرة، لتتحول قريباً إلى أهم منطقة صناعية ولوجيستية فى العالم .

وأوضح «أبو العينين»، أن رجال هيئة قناة السويس على قدر كبير من المسئولية والإدارة الحقيقية والمتخصصة، فهم يدركون عملهم جيدًا ويعملون لنهضة مصر، مشيرًا إلى أنه خلال اجتماعه بأعضاء الهيئة لمس حرصهم الدءوب على دفع عجلة الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية .

وأكد «أبو العينين»، أن المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس واعدة، حيث تتميز بقربها من العاصمة الإدارية والموانئ المحورية المختلفة مثل بورسعيد والسخنة والأدبية، الأمر الذى يعطى فرصة كبيرة لزيادة الخدمات والترانزيت وتحولها لمنطقة صناعية ولوجيستية على أحدث مستوى عرفه العالم، كما أنها تتمتع بحوافز استثمارية وموقع جغرافى يؤهلها للتنافس بين مثيلاتها عالميًا، وطالب أبو العينين المستثمرين المصريين بضخ استثمارات بالمنطقة الاقتصادية وإقامة مشروعات تساهم فى تنمية البلاد خلال السنوات القليلة المقبل.

وأضاف «أبو العينين»، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستكون بوابة العالم للاستثمار والتجارة لما بها من خطط لمشروعات ضخمة، ومدن صناعية متكاملة، الأمر الذى يعكس الاهتمام الكبير من كبرى الشركات العالمية للاستثمار بالمنطقة، منها إنشاء منطقة صناعية روسية فى شرق بورسعيد على مساحة 5 كيلو متر مربع باستثمارات 7 مليارات دولار، وكذلك توقيع اتفاقية بين المنطقة الاقتصادية للقناة وموانئ دبى العالمية، و5 اتفاقيات مع كبرى الشركات الألمانية لإنشاء 5 مصانع، والاستثمارات الصينية بالمنطقة، وإنشاء منطقة لتجميع السيارات وغيرها.. الأمر الذى يعمل على توفير فرص عمل كثيفة و زيادة التبادل التجارى وتعزيز الاقتصاد المصرى، ويعود كل ما تم خلال ذلك الوقت القصير لجهود الفريق مميش والقائمين على المنطقة الاقتصادية فى تشجيع الاستثمار وتوفير الحوافز وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين .

وأشار «أبو العينين»، إلى أن الفريق مميش، أطلعه على التصميم الجديد للمنطقة الصناعية بمحور القناة، والذى يحتوى مدن صناعية متخصصة وموانئ محورية وأراضٍ للاستثمار الخاص والتخصصى لإنتاج صناعات متخصصة.

وأكد أن الفريق مميش درس كل المشكلات الموجودة ويعملون على حلها، وأن هناك اجتماعات دورية للتعاون المثمر بين شركاء التنمية لتذليل كافة العقبات، لتتحول المنطقة الاقتصادية ذات الموقع الحيوى إلى مركز للتسويق العالمى.