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7 معلومات عن خطة تطوير شركة الحديد والصلب.. تعرف عليها

الإثنين، 04 يونيو 2018 07:00 ص
7 معلومات عن خطة تطوير شركة الحديد والصلب.. تعرف عليها المهندس سامى عبد الرحمن رئيس شركة الحديد والصلب
كتب عبد الحليم سالم
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تعرف على 7 معلومات حول خطة تطوير شركة الحديد والصلب والشركات المتقدمة للتطوير..

1 - تقدمت للمناقصة 14 شركة عالمية، أبرزها، منها ميتا بروم وتيج اكسبورت ودبرميز وسينارة من روسيا، ومن الصين كل من سينو ستيل وأم تى سى، ومن إيطاليا شركة دانيال ومن النمسا شركة براى ميتالز، وإس أم إس الألمانية.

2 - ميتا بروم الروسية الأقرب إلى تولى ملف التطوير، حيث سبق ووقعت بروتوكول تعاون مع شركة الحديد والصلب للتطوير.

3 – تخطط الشركة لإنشاء مصنع حديد جديد يعمل من خلال فرن كهربائى، وإنشاء وحدة صب جديدة، وإنشاء خط جديد لإنتاج حديد التسليح بطاقة إنتاجية 750 ألف طن، من قطر 6 ملى حتى 32 ملى.

4 – تم طرح مناقصة لإنشاء خط حديد تسليح جديد بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويا مقابل 50% من الإنتاج، وإنشاء عدد 3 أفران حث كهرباء لإنتاج البيلت بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويا

5 - بلغ صافى الخسائر 456.6 مليون جنيه من أول يوليو 2017 حتى نهاية مارس 2018، 9 أشهر، مقابل 441.7 مليون جنيه خلال الفترة بنسبة زيادة 1.03%.

6 - بلغ إجمالى مبيعات شركة الحديد والصلب المصرية، فى التسعة اشهر الاولى من العام المالى 1.2 مليار جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه فى العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 1.06%.

7 - وفد شركة ميتا بروم الروسية التقى وزير قطاع الأعمال العام مؤخرا وقدم عرضًا حول حجم الاستثمارات والمشروعات التى تقوم الشركة بتنفيذها وكذلك الدول التى تعمل بها، إضافة إلى تصور بشأن تطوير شركة الحديد والصلب فى إطار تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الروسية فى مصر.


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