63%من القراء يستبعدون نجاح خطة التعليم فى منع تسريب امتحانات الثانوية

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح خطة وزارة التعليم فى منع تسريب امتحانات الثانوية من اللجان، استبعد غالبية القراء نجاح خطة وزارة التعليم فى منع تسريب امتحانات الثانوية من اللجان.

واستبعد 63%من القراء نجاح خطة وزارة التعليم فى منع تسريب امتحانات الثانوية من اللجان، بينما توقع 33% من القراء نجاح خطة وزارة التعليم فى منع تسريب امتحانات الثانوية من اللجان، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.