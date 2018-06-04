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الإثنين، 04 يونيو 2018 05:06 ص
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6 أهداف لحاضنات الأعمال.. خلق جيل جديد قادر على توظيف المعرفة العلمية

الإثنين، 04 يونيو 2018 03:00 ص
6 أهداف لحاضنات الأعمال.. خلق جيل جديد قادر على توظيف المعرفة العلمية اهداف حاضنات الأعمال
مصطفى عبد التواب
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نشر مشروع رواد 2030، 6 أهداف لإنشاء حاضنات الأعمال، والتى تنتوى الحكومة إطلاق شبكة قومية لهذه الحاضنات لتحقيق هذه الأهداف:-

1-تشجيع المشاريع التنموية التى تخدم احتياجات المجتمع

2-توفير الدعم الفنى والمادى وتنمية القدرات واحتضان الأفكار ذات المردود الاقتصادى وتحويلها إلى شركات ناشئة

3-تحفيز الابتكار والإبداع بين الطلام

4-احتضان الأفكار والشركات الناشئة بطريقة مبتكرة التى تلبى الاحتياجات المحلية بصفة خاصة ويجب أن تكون لها منفعة اقتصادية

5-المساهمة فى خفض معدلات البطالة وتشجيع الشباب لبدء أعمالهم التجارية

6-خلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معرفتهم العلمية فى إنشاء مشروعات

جدير بالذكر أن مشروع رواد 2030 قد أعلن عن إطلاق خريطة ترويجية واسترشادية عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الأولوية للدولة، قبل نهاية العام الحالى، فى إطار ما يعرف الشبكة القومية لحاضنات الأعمال.

كانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد اعلنت أنها متمثلة فى مشروع رواد 2030، بصدد التعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لإطلاق أول شبكة قومية لحاضنات الأعمال فى مصر.

وشددت، على استهداف حاضنات أعمال الشبكة القومية لأفكار ومشروعات تقدم حلولًا لمشاكل وتحديات قومية، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون مقر الشبكة الأساسى بمعهد التخطيط القومى.


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