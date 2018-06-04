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2 يوليو.. الحكم على رجل الأعمال مجدى يعقوب فى اتهامه بـ33 قضية

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:56 م
2 يوليو.. الحكم على رجل الأعمال مجدى يعقوب فى اتهامه بـ33 قضية محكمة - أرشيفية
كتب ــ أحمد حسنى
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل جلسة النطق  بالحكم فى محاكمة رجل الأعمال مجدي يعقوب، في اتهامه بـ"قضايا شيكات"، لجلسة 2 يوليو لاستكمال المداولة.
 
صدر القرار، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين حاتم محمد الخولي، وشادي رفقي عبد الفتاح.
 
ويواجه يعقوب عددا من القضايا  منها الهروب من تنفيذ أحكام في 33 قضية "شيكات، وتبديد" بإجمالي 61 سنة سجن.
 
وكانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، برئاسة اللواء أسامة الصغير، وجهت حملة أمنية قادها اللواء أشرف حشيش مدير مباحث تنفيذ الأحكام على العديد من القطاعات، استهدفت ملاحقة الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام؛ بقصد تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، تم خلالها القبض على "مجدي يعقوب"، واتُّخِذَت الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وأُحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

 


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