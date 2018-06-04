10 خطوات للحصول على كارنيه نقابة المحامين.. تعرف عليها

كتب - أحمد متولي

يتسائل العديد من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، عن الإجراءات اللازمة للحصول على كارنيه نقابة المحامين، في ظل تأكيد مجلس النقابة على تطبيق شروط القيد الخاصة بعام 2018 رغم حكم القضاء الإداري ببطلانها.

وحددت نقابة المحامين، 10 خطوات للحصول على كارنيه المحاماة بالنسبة للخريجين الجدد، والراغبين في القيد بالجدول العام.

• الأوراق المطلوبة للقيد في الجدول العام

• شهادة ميلاد كمبيوتر.

• صحيفة الحالة الجنائية حديثة موجهة للنقابة العامة للمحامين.

• شهادة حسن سمعة وفق نموذج تقدمه الإدارة المختصة بنقابة المحامين.

• إيصال من النقابة بسداد رسوم القيد صادر عن إدارة التحصيل.

• شهادة النجاح الأساسية ولا تقبل النقابة إفادة بالحصول على الليسانس.

• شهادة حديثة بشأن الخدمة العسكرية.

• شهادة من مكتب المحامي الذي تتدرب به، ويجب أن يكون مقيدا إما استئناف أو نقض مصدقا عليها من النقابة الفرعية.

• 6 صور شخصية بالزي الرسمي - روب المحاماة - وصورة من بطاقة الرقم القومي.

• شهادة تحركات من إدارة الجوازات.

• نموذج الكشف الطبي ويتم الحصول عليه من النقابة العامة.