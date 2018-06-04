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يديعوت أحرونوت: إسرائيل تشارك لأول مرة فى مناورات حلف الناتو

الإثنين، 04 يونيو 2018 11:38 ص
يديعوت أحرونوت: إسرائيل تشارك لأول مرة فى مناورات حلف الناتو الناتو
كتب- هاشم الفخرانى
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلى شارك ولأول مرة فى مناورات عسكرية مع حلف الشمال الأطلسى "الناتو" والتى بدأت أمس الأحد بمشاركة 19 دولة من بينها الولايات المتحدة.

 

وقالت الصحيفة، إن المناورات ستستمر حتى 15 يونيو الجارى، بمشاركة 20 ألف جندى من عدة دول أعضاء بالحلف من بينها إيطاليا وفرنسا ولاتيفيا فيما تشارك إسرائيل بقوات من المظلات وسلاح الجو.

 

وأضافت الصحيفة أن المناورات تجرى على الحدود مع روسيا لكنها ليست سهلة رغم حالة الاحتقان بين موسكو وحلف "الناتو".

 

يذكر أن الحلف يتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا له وتقدر الميزانية العسكرية له 892 مليار دولار، فيما يجرى الحلف مناورات عسكرية بشكل دورى مع الدول التى يصفها بالصديقة.


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اسرائيل

مناورات

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