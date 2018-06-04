"ولاد الأرض" أول فرقة للفنون الشعبية للأطفال بالسويس تتألق بليالى رمضان..صور

السويس- سيد نون

لم تكن مصادفة أن تنجح أول فرقة فنون شعبية للأطفال بالسويس تم انشائها للحفاظ على تراث فرقة "أولاد الأرض" فى تقديم عروض فنية وتراثية رائعة خلال ليالى شهر رمضان بالمحافظة، وحملت اسم "فرقة أولاد الأرض للفنون الشعبية والتراثية"، ولكنهم نجحوا بعد تدريب مكثف وتكاتف بين المسئولين عن الفرقة وأسر الأطفال، لينجح الأطفال فى تقديم عروض تعبر عن مدينة الصمود السويس وتراثها الثقافي.

وخلال تقديم فرقة الأطفال للفنون الشعبية بالمحافظة للعروض، ظهرت مواهبهم الواضحة، ليثبتوا أنهم نجوم فنية ستظهر قدراتهم أكثر مستقبلا.

فرقة الفنون الشعبية بالسويس للأطفال التى تحاول الحفاظ على تراث فرقة أولاد الأرض، تقوم أيضا من خلال الفن بتعليم كل طفل أن لمحافظة السويس تاريخ كبير من البطولات عبرت عنه فرقة أولاد الأرض خلال المقاومة الشعبية بالسويس فى نهاية الستينات وأوائل السبعينات من القرن الماضي.

وقال المخرج والفنان محمد الجناينى، "البداية أننى كنت عملت بمهرجان السويس الأول لمسرح الطفل بالسويس فى إبريل 2017، وكان لي شرف تأسيسه ورئاسته، وللأسف لم يكن لدينا فى السويس فرقة أطفال للفنون الشعبية والتراثية تحافظ على تراثنا الذى نعتبره كنز كبير نفتخر ونتشرف بيه، وكان عندى هم أن أعيد إحياء التراث السويسى من خلال الأطفال خوفا من طمثه المتعمد".

وأكد محمد الجناينى، "كمان فيه شق مهم جدا هو الحفاظ على تراثنا من أغانى المقاومة الشعبية لفرقة أولاد الأرض التى أسسها الراحل العظيم الكابتن غزالى ورفاقه، وتقدم لى حوالى 40 طفل وطفله أعمارهم من 4 سنوات حتى 13 سنه، وكنت قررت أن التدريبات كلها مجانية، وتم تخصيص قاعة تدريب للأطفال بقصر ثقافة السويس، وبالتعاون مع قصر ثقافة السويس وأولياء أمور الأطفال المتعاونين جدا، كلفت اتنين من زملائى الفنانين المتخصصين بمهمة تدريب الفريق، وهما الفنان على عرفة والفنان شريف العجمى وكانا مؤمنين جدا بالفكرة".

وأضاف محمد الجناينى، "اشتغلنا على المشروع وكان لينا شرف تسمية القرقة فرقة أحفاد ولاد الأرض للفنون الشعبية والتراثية، لتكون امتدادا لفرقة ولاد الأرض التى أسسها الراحل المناضل المصرى الكبير الكابتن غزالي، والحمد لله نجحت الفرقة بامتياز ونجح مشروعنا وأسسنا أول فرقة اطفال للفنون الشعبية والتراثية فى تاريخ السويس والآن قررت توسيع المشروع والفكرة.



عروض الفرقة



أول فرقة للأطفال



نجاح عروض الفرقة



أعمار مختلفة من الأطفال