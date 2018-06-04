video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 06:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"ولاد الأرض" أول فرقة للفنون الشعبية للأطفال بالسويس تتألق بليالى رمضان..صور

الإثنين، 04 يونيو 2018 05:00 ص
"ولاد الأرض" أول فرقة للفنون الشعبية للأطفال بالسويس تتألق بليالى رمضان..صور فرقة للفنون الشعبية للأطفال بالسويس
السويس- سيد نون
إضافة تعليق

لم تكن مصادفة أن تنجح أول فرقة فنون شعبية للأطفال بالسويس تم انشائها للحفاظ على تراث فرقة "أولاد الأرض" فى تقديم عروض فنية وتراثية رائعة خلال ليالى شهر رمضان بالمحافظة، وحملت اسم "فرقة أولاد الأرض للفنون الشعبية والتراثية"، ولكنهم نجحوا بعد تدريب مكثف وتكاتف بين المسئولين عن الفرقة وأسر الأطفال، لينجح الأطفال فى تقديم عروض تعبر عن مدينة الصمود السويس وتراثها الثقافي.

وخلال تقديم فرقة الأطفال للفنون الشعبية بالمحافظة للعروض، ظهرت مواهبهم الواضحة، ليثبتوا أنهم نجوم فنية ستظهر قدراتهم أكثر مستقبلا.

فرقة الفنون الشعبية بالسويس للأطفال التى تحاول الحفاظ على تراث فرقة أولاد الأرض، تقوم أيضا من خلال الفن بتعليم كل طفل أن لمحافظة السويس تاريخ كبير من البطولات عبرت عنه فرقة أولاد الأرض خلال المقاومة الشعبية بالسويس فى نهاية الستينات وأوائل السبعينات من القرن الماضي.

وقال المخرج والفنان محمد الجناينى، "البداية أننى كنت عملت بمهرجان السويس الأول لمسرح الطفل بالسويس فى إبريل 2017، وكان لي شرف تأسيسه ورئاسته، وللأسف لم يكن لدينا فى السويس فرقة أطفال للفنون الشعبية والتراثية تحافظ على تراثنا الذى نعتبره كنز كبير نفتخر ونتشرف بيه، وكان عندى هم أن أعيد إحياء التراث السويسى من خلال الأطفال خوفا من طمثه المتعمد".

وأكد محمد الجناينى، "كمان فيه شق مهم جدا هو الحفاظ على تراثنا من أغانى المقاومة الشعبية لفرقة  أولاد الأرض التى أسسها الراحل العظيم الكابتن غزالى ورفاقه، وتقدم لى حوالى 40 طفل وطفله أعمارهم من 4 سنوات حتى 13 سنه، وكنت قررت أن التدريبات كلها مجانية، وتم تخصيص قاعة تدريب للأطفال بقصر ثقافة السويس، وبالتعاون مع قصر ثقافة السويس وأولياء أمور الأطفال المتعاونين جدا، كلفت اتنين من زملائى الفنانين المتخصصين بمهمة تدريب الفريق، وهما الفنان على عرفة والفنان شريف العجمى وكانا مؤمنين جدا بالفكرة".

وأضاف محمد الجناينى، "اشتغلنا على المشروع  وكان لينا شرف تسمية القرقة فرقة أحفاد ولاد الأرض للفنون الشعبية والتراثية، لتكون امتدادا لفرقة ولاد الأرض التى أسسها الراحل المناضل المصرى الكبير الكابتن غزالي، والحمد لله نجحت الفرقة بامتياز ونجح مشروعنا وأسسنا أول فرقة اطفال للفنون الشعبية والتراثية فى تاريخ السويس والآن قررت توسيع المشروع والفكرة.

 

عروض الفرقة
عروض الفرقة

 

أول فرقة للأطفال
أول فرقة للأطفال

 

نجاح عروض الفرقة
نجاح عروض الفرقة

 

أعمار مختلفة من الأطفال
أعمار مختلفة من الأطفال

 

عروض ليالى رمضان
عروض ليالى رمضان

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. عرض "ثورة فلاحين" على مسرح معهد فنون مسرحية

السويس

اخبار السويس

وزارة الثقافة

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
اللجنة النقابية بـ"اليوم السابع" تختار تشكيل هيئة المكتب

اللجنة النقابية بـ"اليوم السابع" تختار تشكيل هيئة المكتب

التعليم: لم يتم تسريب الامتحان فى الثانوية العامة.. وما حدث غش إلكترونى

التعليم: لم يتم تسريب الامتحان فى الثانوية العامة.. وما حدث غش إلكترونى

السنة دى متصومش وفتوتك معاك.. داعية: الصيام لمن يزيد راتبه عن 500 دولار وارتفاع درجات الحرارة يجيز الإفطار.. باحث سعودى يمنح حرية الصوم لمشجعى كأس العالم.. وطلاب الثانوية وأصحاب المهن الشاقة مفطرون بفتوى رسمية

السنة دى متصومش وفتوتك معاك.. داعية: الصيام لمن يزيد راتبه عن 500 دولار وارتفاع درجات الحرارة يجيز الإفطار.. باحث سعودى يمنح حرية الصوم لمشجعى كأس العالم.. وطلاب الثانوية وأصحاب المهن الشاقة مفطرون بفتوى رسمية

"القضاة الأوائل".. أبو كريب الهمدانى "ناقل الحديث".. تمارض رفضًا لتولى قضاء أفريقيا وقبل بعد إلحاح الحاكم.. أنصف خصمًا على الأمير بعد رفضه حلف يمين الحق.. وأوصى بدفن كتبه معه عند وفاته

"القضاة الأوائل".. أبو كريب الهمدانى "ناقل الحديث".. تمارض رفضًا لتولى قضاء أفريقيا وقبل بعد إلحاح الحاكم.. أنصف خصمًا على الأمير بعد رفضه حلف يمين الحق.. وأوصى بدفن كتبه معه عند وفاته

أضرار كثرة النوم منها أمراض القلب وزيادة الوزن

أضرار كثرة النوم منها أمراض القلب وزيادة الوزن

الجزيرة تتجاهل دماء الفلسطينين وتغطى مسيرة صهيونية بنيويورك لتأييد إسرائيل

الجزيرة تتجاهل دماء الفلسطينين وتغطى مسيرة صهيونية بنيويورك لتأييد إسرائيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة