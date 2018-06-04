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وكالة الأنباء الأردنية: الأمن يضبط 5 أشخاص عرب شاركوا بالاحتجاجات

الإثنين، 04 يونيو 2018 07:30 ص
وكالة الأنباء الأردنية: الأمن يضبط 5 أشخاص عرب شاركوا بالاحتجاجات الأمن الأردني - أرشيفية
(أ ش أ)
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ضبط جهاز الأمن الوقائى الأردنى الليلة الماضية خمسة أشخاص من جنسية عربية شاركوا فى الاحتجاجات التى شهدتها كل من العاصمة عمان واربد والمفرق.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن مصدر أمنى أردنى قوله " إن رجال الأمن الوقائى ومن خلال قيامهم بواجبهم الرسمى ألقوا القبض على خمسة أشخاص من جنسية عربية أثناء مشاركتهم بفعاليات احتجاجية حيث ضبط شخصان فى منطقة البيادر بالعاصمة كما القى القبض على شخصين آخرين منهم فى محافظة اربد فيما ألقى القبض على الخامس فى محافظة المفرق".

وأضاف المصدر أن السلطات المعنية باشرت التحقيق مع المقبوض عليهم لاتخاذ الإجراء اللازم بحقهم.

 


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