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وزير المالية للنواب: العالم يقيمنا أفضل ما نقيم أنفسنا.. "بصوا للمستثمرين فى مصر"

الإثنين، 04 يونيو 2018 03:11 م
وزير المالية للنواب: العالم يقيمنا أفضل ما نقيم أنفسنا.. "بصوا للمستثمرين فى مصر" الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية
كتب محمد مجدى السيسى
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قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن العالم الخارجى يقيم مصر اقتصادياً بشكل أفضل مما نقيم به أنفسنا، والدليل هو حجم المستثمرين العرب والأجانب فى مصر، مضيفاً،: "ومش عاوز حد يقولى إن علشان سعر الفائدة عالية، باختصار لأن هناك مناخ اقتصادى شامل ييسر ذلك ويساعد عليه".

 

وأضاف "الجارحى" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/2022)، أن ما حدث فى 2011 من مخاطر سياسية، أثر بشكل كبير على الصناعة المحلية.

 

وأشار وزير المالية، إلى أن ما تحاول الحكومة فعله خلال العامين الماضيين علاج ذلك الخلل، مؤكداً أن الدول التى تحترم نفسها تعمل على خلق فرص عمل، على سبيل المثال فى الولايات المتحدة الأمريكية.

 

 


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