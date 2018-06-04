وزير الكهرباء يجتمع برؤساء شركات التوزيع لمتابعة خطط التطوير

كتبت رحمة رمضان

واصل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعاته الدورية برؤساء شركات التوزيع والنواب، وقيادات فرق العمل للوقوف على مستجدات ما تم تنفيذه فى خطط التطوير ودفع بمستوى الأداء إلى أعلى المستويات من الجودة مع الإلتزام بالجداول الزمنية المعدة لذلك.

وفى هذا الإطار تابع الدكتور شاكر، ما تم الوصول إليه فى تنفيذ خطط التطوير فى شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والتى يمتد نطاق عملها إلى عدد من المناطق وتتضمن الخانكة، شبرا مصر/ شبرا الخيمة/ مصر الجديدة/ الحلمية/ المرج/ مدينة السلام/ العبور/ العباسية/ مدينة نصر/ القاهرة الجديدة/ القلج/ أبوزعبل/ مسطرد/ روض الفرج.

وقد تناول الاجتماع الموقف التنفيذى لكل من الخطة الاستثمارية الممولة بقروض والخطة الاستثمارية الذاتية وما تم تركيبه من مهمات، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات والضبطية القضائية.

وحول الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الممولة بقروض أوضح المهندس ناجى عارف رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أنه تم إحلال وتجديد وعمل العديد من التوسعات لـ (25) موزع ، (877) محولات ، (146) كشك ، (58) عامود جهد متوسط ، 1188,24 كم كابلات جهد متوسط.

وحول الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية الذاتية أضاف عارف أنه تم تم الانتهاء من إحلال وتجديد وتوسعة لشبكة الجهد المنخفض لعدد (1795) صندوق ، (648) لوحة جهد منخفض ، (4870 ) عامود منخفض ، (793,441) كم كابلات منخفضة ، (1021,5) كم موصلات.

وحول الموقف التنفيذي لعمليات تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية أضاف المهندس ناجى عارف أنه تم الانتهاء من تحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط إلى كابلات أرضية في 9 مناطق بتكلفة بلغت حوالى (612 مليون جنيه) .

كما استعرض المهندس ناجى عارف أيضاً نتائج أعمال الضبطية القضائية حتى 15/5/2018 وذلك للقضاء على سرقات التيار حيث بلغت عدد المحاضر التى تم تحريرها حوالى 3349 محضر، وبلغ إجمالى ما تم تحصيله حوالى 7,9 مليون جنيه .

وأكد الدكتور شاكر خلال الإجتماع على توفير العدادات بكل الشركات، والإهتمام بتوثيق كل عمليات التطوبر فى القطاعات المختلفة ،

كما أكد على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها.

وشدد على ضرورة وضع الآليات والسبل للمحافظة على توصيل التغذية الكهربائية للمشتركين أثناء تنفيذ خطة التطوير مع الحرص على إبلاغ المشتركين حال قطع التيار إذا لزم الأمر أثناء التنفيذ.

كما شدد على ضرورة الاهتمام برفع إمكانيات العاملين القائمين بالأعمال وتنفيذها واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية خلال التنفيذ.

وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة.

كما تم أيضاً مناقشة جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد.

وتأتى مثل تلك اللقاءات في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع مستوى الأداء والحفاظ على أرواح المواطنين والقضاء على أية مخاطر تهدد أرواحهم وحرصاً من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور فضلاً عن تأمين التغذية الكهربائية لكافة القطاعات.