وحدة نظم المعلومات الجغرافية تصمم قاعدة معلومات لشبكة المجارى المائية

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ان وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS) التابعة لمصلحه الري انتهت من تصميم قاعدة معلومات جغرافية لشبكة المجاري المائية وملحقاتها التابعة لإدارات منطقة الدلتا ال 19 ،بالإضافة إلى توفير امكانيه استخراج جداول إجمالية واخرى تفصيلية لبيانات قاعدة المعلومات طبقا للاحتياج والتصنيف المطلوب، وكذلك التعاون مع المركز القومي لبحوث المياه ، لاستخدام قاعدة البيانات المنتجة بالوحدة في دراسة وتقييم شبكة المجاري المائية بمنطقة الدلتا.

وأوضح الوزير عقب تلقيه تقريرا شاملا من رئيس مصلحه الرى" أن الوزارة تسعى من خلال هذه الوحده الجديدة إلى إنشاء قاعدة معلومات جغرافية بدقة وجودة عالية لشبكة المجارى المائية على مستوى الجمهورية واستخدامها في تحليل الأزمات المائية وحلها بأدق وأسرع صورة، بجانب تقديم الدعم الفني في مجال نظم المعلومات الجغرافية لمتخذى القرار بالرى ومديرى الشبكة بالمحافظات، وكذلك تكوين كوادر فنية بالمحافظات للاستفادة من مخرجات الوحدة والعمل على تدقيق وتحديث بيانات قاعدة المعلومات بصفة مستمرة.

وأضاف المهندس خالد مدين، رئيس مصلحة الرى أن النظام الجديد يحقق إمكانية تحميل خريطة مجمعة لمنطقة الدلتا على أجهزة الهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي لاستخدامها أثناء المرور على الطبيعة، وإنتاج خرائط ورقية ورقمية لكل إدارة وهندسة بمقياس رسم ،يشمل جميع تفاصيل الشبكة وإرسالها للإدارات لاستخدامها في أعمال إدارة شبكة المجاري المائية، بجانب انتاج خرائط إلكترونية Emap (قادرة على تحديد الموقع بالطبيعة) للتحميل على الحاسب النقالي و أجهزة الـ GPS.

وأوضح مدين أن الوحدة لديها رؤية مستقبلية، تتضمن رفع معدل الإنتاج لاستكمال قاعدة المعلومات لتغطية جميع أنحاء الجمهورية، كذلك رفع كفاءة مهندسى الوحدة والإدارات من خلال التدريب المستمر على برامج نظم المعلومات والاستشعار عن بعد، علاوة علي دعم الوحدة بالأجهزة وتراخيص البرامج المتطورة لزيادة معدل الإنتاج، بجانب إتاحة تطبيقات على الهواتف الذكية لاستخدام بيانات الوحدة من قبل مديرى الشبكة بالمحافظات مع وضع ضوابط حماية البيانات، وكذلك استخدام البيانات المتاحة بالوحدة في ميكنة الإدارة لشبكة المجارى المائية للحفاظ على كل قطرة مياه.

من جانبه أوضح المهندس أحمد الخربوطلى، مدير عام الوحدة أنه تم إنتاج 123 خريطة هندسة رى لجميع هندسات الري بمنطقة الدلتا بمقياس يتيح كتابة بيانات جميع التطبيقات على الخرائط لتسهيل عمل مهندسي المراكز،كما تقوم وحدة ال GIS بمصلحة الرى بإنتاج (أطلس الدلتا) تحت الطبع (Map book) ويضم 197 خريطة ويتضمن المجاري المائية ومنشآت الري والطلمبات بأنواعها والحدود الهيدروليكية للهندسات ومحطات مياه الشرب،و يهدف تمكين متخذى القرار ومسئولى الرى والصرف بالمحافظات من سرعة اتخاذ القرار فى حالة وجود أى أزمات