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الإثنين، 04 يونيو 2018 12:01 م
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هبوط اضطرارى لطائرة أمريكية تصدع زجاجها الأمامى بسبب الطقس فى تكساس

الإثنين، 04 يونيو 2018 11:21 ص
هبوط اضطرارى لطائرة أمريكية تصدع زجاجها الأمامى بسبب الطقس فى تكساس طائرة أمريكية - أرشيفية
رويترز
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قال مسؤولون إن عاصفة من البرد تسببت فى تصدع الزجاج الأمامى لطائرة تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز كانت فى طريقها إلى مدينة فينيكس مما اضطرها لتحويل مسارها إلى مدينة إل باسو فى ولاية تكساس.
 
وقالت شركة الطيران فى بيان إن طائرة الرحلة رقم 1897 من سان أنطونيو فى تكساس إلى فينيكس حولت مسارها "بسبب ضرر سببه الطقس أثناء الرحلة". لكن البيان لم يتضمن تفاصيل أخرى بخلاف تسبب البرد فى أضرار فى أنف الطائرة وزجاجها الأمامى.
 
وجاء فى البيان أن الواقعة لم تسفر عن إصابة أى من ركاب الطائرة البالغ عددهم 130 راكبا أو أفراد الطاقم المكون من خمسة أشخاص وأن الطائرة استطاعت الهبوط بشكل عادى.
 
وذكرت الشركة أن الطائرة، وهى من طراز إيرباص إيه319، هبطت بعد الثامنة مساء بقليل بالتوقيت المحلى وأن أطقم الصيانة تعكف على تقييم حالتها. ونقل جميع الركاب فيما بعد إلى طائرة أخرى للذهاب إلى وجهتهم.
 
 

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