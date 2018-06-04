نيابة البساتين تطلب تحريات المباحث حول ضبط ربع كيلو حشيش بحوزة عاطل

كتب على عبد الرحمن

طلبت نيابة البساتين الجزئية، تحريات المباحث حول ضبط عاطل، متهم بالاتجار فى المواد المخدرة وعثر بحوزته على ربع كيلو من مخدر الحشيش.

كانت معلومات وردت للرائد أحمد مصلح، معاون مباحث قسم شرطة البساتين، بإشراف المقدم على فيصل، رئيس المباحث ، تفيد قيام "ا.م" ٢٧ سنة عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة.

وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات وباستصدار إذن من النيابة وتكثيف الإجراءات تم القبض على المتهم فى شارع النصر، وبتفتيشه عثر بحوزته على ٣ طرب حشيش وزنت ربع كيلو.

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.