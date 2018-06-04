video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 11:33 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

نيابة البساتين تطلب تحريات المباحث حول ضبط ربع كيلو حشيش بحوزة عاطل

الإثنين، 04 يونيو 2018 09:58 م
نيابة البساتين تطلب تحريات المباحث حول ضبط ربع كيلو حشيش بحوزة عاطل مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

طلبت نيابة البساتين الجزئية، تحريات المباحث حول ضبط  عاطل، متهم بالاتجار فى المواد المخدرة وعثر بحوزته على ربع كيلو من مخدر الحشيش.

كانت معلومات وردت للرائد أحمد مصلح، معاون مباحث قسم شرطة البساتين، بإشراف المقدم على فيصل، رئيس المباحث ، تفيد قيام "ا.م" ٢٧ سنة عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة.

وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات وباستصدار إذن من النيابة وتكثيف الإجراءات تم القبض على المتهم فى شارع النصر، وبتفتيشه عثر بحوزته على ٣ طرب حشيش وزنت ربع كيلو.

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عاطل بحوزته 3 طرب حشيش فى البساتين

دراسة: تقنين الحشيش سيدر على المملكة المتحدة 3.5 مليار إسترلينى سنويا

حبس عاطل حاول ترويج كيلو حشيش فى البساتين

البساتين

اخبار الحوادث

اخبار مصر

الاتجار فى المخدرات

حشيش




لا تفوتك
محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة