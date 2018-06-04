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ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج.. ونسبة النجاح 77%

الإثنين، 04 يونيو 2018 10:24 م
ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج.. ونسبة النجاح 77% الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج
سوهاج - محمود مقبول و عمرو خلف
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اعتمد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة، حيث بلغ عدد المتقدمين 34363 "بنون" 33271 "بنات"، بإجمالى 67634، وبلغ عدد الحاضرين 34299 بنون 3314 بنات بإجمالى 67439، وبلغت جملة الحاصلين على 50% فأكثر 67% بنون وبنات 78%، وبلغت نسبة النجاح المئوية 77%.

 

وحصلت إدارة أخميم التعليمة المركز الأول بنسبة 68%، بينما جاءت إدارة المنشأة التعليمة على المركز الأخير، وحصلت على نسبة 55.8%.

 

ومن جانبه قال عمرو شلتوت  وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن الامتحانات سارت فى الوضع الطبيعى، وأنه يتقدم بخالص التهنئة للطلاب الناجحين فى الدور الأول، ويتمنى لهم دوام النجاح.

 

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