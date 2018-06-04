نقابة الاجتماعيين تخاطب الإسكان للحصول على 500 وحدة سكنية ببرج العرب

عقد مجلس نقابة الاجتماعيين، أول اجتماع له بعد وفاة أسامة برهان، النقيب العام، حيث أصدر مجلس النقابة الذى ترأس اجتماعه الدكتور عبد الحميد زيد، وكيل النقابة عدد من القرارات بالإجماع، على رأسها أن يتولى الدكتور عبد الحميد زيد، وكيل النقابة مهام القائم بعمل نقيب الاجتماعيين لتيسير أعمال النقابة خلال الفترة المقبلة.

وقرر المجلس، أن يتم استطلاع رأى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى قانون النقابة والإجراءات المنظمة للجمعية العمومية والإجراءات المتبعه لإجراء انتخابات سواء بالنقابة العامة أو المحافظات، وإعادة فتح المفاوضات مره أخرى مع الشركة الوطنية بشأن إنهاء الأعمال بمدينة الاجتماعيين بمدينة 6 أكتوبر وسوهاج.

كما وافق المجلس على إعادة مخاطبة صندوق الإسكان الاجتماعي للحصول على 500 وحدة سكنيه بمدينة برج العرب بعد موافقة وزير الإسكان، وحصر اللجان المشكله بالمحافظات لتيسير اعمال الفروع وحصر افرع النقابة التى انتهت مجالس إدارتها لدعوة الجمعيه العموميه للانعقاد لإجراء الانتخابات .

وحضر الاجتماع 17 عضو من أصل 18 عضو، بالإضافة إلى النائبة الدكتورة هند الجبالى، عضو مجلس النواب ونقيب الاجتماعيين بالإسكندرية، ووليد الفيومى نقيب الاجتماعيين بالجيزة، وهشام فهمى، أمين سر نقابه الاجتماعيين فرع القاهره، الذى لم يكن لهما الحق في التصويت على قرارات المجلس وكان رأيهم استشاري لمجلس الإدارة على أن يتم الدعوة لعقد اجتماع آخر لمجلس النقابة قبل نهاية شهر رمضان.