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نظر محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم.. اليوم

الإثنين، 04 يونيو 2018 10:05 م
نظر محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم.. اليوم كروت تموين - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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تنظر الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، محاكمة مسئولين بشركة سمارت للكروت الذكية، بتهمتى الكسب غير المشروع، والاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم.

وتضم قائمة المتهمين "أحمد.م.م"، 45 سنة مدير عام مشرف على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمبيعات والتسويق وتنمية الأعمال والموارد البشرية بالشركة، و"هانى.م. أ"، 38 سنة، مدير عام عمليات التشغيل والتخطيط والشئون المالية والإدارية بالشركة.

وكانت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع قيمته 60 مليون جنيه الناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى بأموال الدعم المخصصة من الدولة لمحدودى الدخل والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبر المدعم وجرائم غسل الأموال.


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