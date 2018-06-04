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نائب الرئيس العراقى يبحث مع السفير التركى أزمة سد اليسو

الإثنين، 04 يونيو 2018 05:10 م
نائب الرئيس العراقى يبحث مع السفير التركى أزمة سد اليسو الرئيس العراقى فؤاد معصوم
بغداد (أ ش أ)
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بحث نائب الرئيس العراقى أسامة النجيفى، اليوم الاثنين، مع السفير التركى لدى العراق فاتح يلدز، الوضع المائى وأزمة سد اليسو وما سببه من إضرار وقلق نظرا للأهمية الاستثنائية لهذا الملف.

وذكر بيان لمكتب النجيفى أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي، أن النجيفى استمع إلى شرح مفصل من قبل السفير حول التطورات المتعلقة بسد أليسو، مشيرا إلى أن الاجتماع تضمن أيضا مناقشة الوضع السياسى وطبيعة التحالفات والمباحثات التى أعقبت الانتخابات التشريعية.

وأكد النجيفى أن الحصول على المياه حق طبيعى، ولابد من البحث عن سبل لحل المشكلة القائمة، محملا السفير رسالة شفوية للرئيس التركى رجب طيب ردوغان تتناول موضوع المياه والرغبة فى تجاوز أية مشاكل بروح التفاهم.

وفى السياق، بحث رئيس تيار الحكمة العراقى عمار الحكيم اليوم، مع وزير الموارد المائية العراقى حسن الجنابى الوضع المائى والأزمة التى خلفها سد أليسو على نهر دجلة.

وأكد الحكيم -خلال اللقاء وفقا لبيان صادر عن مكتبه - على معالجة الأزمة بإجراءات سريعة لضمان حصة عادلة للعراق، مشيرا إلى أهمية تفعيل الاستحقاقات القانونية والقوانين الدولية والدبلوماسية العراقية تجاه دول الجوار لتوفير المياه.

وشدد الحكيم على دعم جهود وزارة الموارد المائية والوزارات ذات العلاقة للضغط على دول الجوار لتوفير حصة العراق فضلا عن توفير التخصيصات اللازمة وإقامة المشاريع وتوفير مياه الشرب والزراعة ومحاسبة المتجاوزين على الحصص المائية.

 


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