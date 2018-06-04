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الإثنين، 04 يونيو 2018 01:29 م
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موسكو: بدء عمل اللجنة الدستورية السورية قبل نهاية 2018

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:15 م
موسكو: بدء عمل اللجنة الدستورية السورية قبل نهاية 2018 المستشار الروسى للمبعوث الأممى الخاص بسوريا فيتالى نعومكين
موسكو (أ ش أ)
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أعرب المستشار الروسى للمبعوث الأممى الخاص إلى سوريا فيتالى نعومكين، عن ثقته ببدء عمل اللجنة الدستورية السورية المكونة من 150 شخصا قبل نهاية العام الجارى، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة استلمت قوائم المشاركين باللجنة من قبل الحكومة السورية وممثلى المجتمع المدنى.

وقال نعومكين - فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الاثنين - "أعتقد أن هذه اللجنة ستبدأ عملها خلال العام الجاري"، وأضاف "تجرى الآن مفاوضات جدية تتعلق بالقائمة الأولى، وهى قائمة ممثلى الحكومة السورية".

وذكر أن قائمة المعارضة بها مشاكل محددة ولا نعرف أن كانت قد وصلت إلى جنيف أم لا، وأكد أن نصر الحريرى لا يزال الشخصية الرئيسية فى المعارضة السورية وأن الموافقة على عمل اللجنة فى جنيف أو فى مكان آخر تنال دعماً من جميع الأطراف، بما فى ذلك الحكومة السورية.

وكانت مدينة "سوتشي" الروسية استضافت يومى 29 - 30 يناير الماضى مؤتمرا للحوار الوطنى السوري، تم الاتفاق خلاله على تشكيل لجنة دستورية مكونة من 150 عضوا، منها 100 مرشح من جانب الحكومة والمعارضة الداخلية المعتدلة و50 مرشحا من جانب المعارضة الخارجية.

 


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