موجز 10 مساء.. البرلمان يوافق على قانون يمنح علاوتين للعاملين بالدولة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن منح علاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى الثانية والثاثة، و180 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، ومنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 65 جنيها شهريا.

كشف عبد الله السعيد، لاعب النادى الأهلى السابق المحترف حاليا بالدورى السعودى، حقيقة الأربعين مليون جنيه التى حصل عليها من المستشار مرتضى منصور، نظير توقيعه لنادى الزمالك، قائلًا: "الأربعين مليون فى بطن الدبة".

قال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، إنه حال عرض عليه عمل فنى مناسب له سيوافق عليه ويدخل إلى عالم الفن، مشدداً على أنه لا يتمتع بموهبة التمثيل والأمر سيتطلب جهدا كبيرا منه للعمل على نفسه فى ذلك المجال، وتابع:"لو اتعرضت عليا حاجة كويسة وهطلع فيها كويس ممكن أوافق.. أنا معنديش موهبة التمثيل".

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن أول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة 15 يونيو، وفيما يلى ينشر "اليوم السابع" لقرائه مواعيد صلاة العيد بمختلف محافظات ومدن الجمهورية وفقا لما يلى..

أصدر المرشد الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئى أمرا إلى الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية باتخاذ الإجراءات والتمهيدات اللازمة بسرعة للوصول إلى 190 ألف سو "وحدة فصل" فى تخصيب اليورانيوم، فى إطار الاتفاق النووى بدءا من يوم غد الثلاثاء.

ينشر "اليوم السابع" موعد الإمساك والسحور والإفطار فى اليوم العشرين من أيام شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

ينشر "اليوم السابع" موعد الإمساك والسحور والإفطار فى اليوم العشرين من أيام شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

فى الوقت الذى تعانى فيه الأسر خاصة محدودى الداخل من أصحاب المعاشات، أعدت وزارة التضامن الاجتماعى مقترحا بشأن زيادة المعاشات خاصة المنخفضة بحيث يتم رفع الحد الأدنى للمعاش بنسبة 50% من 500 جنيه شــهرياً إلى 750 جنيه شهريا، كما يزيد المعاش بنسبة 23% لعدد 3 ملايين صاحب معاش يمثلون 43% من أصحاب المعاشات، بينما يزيد معاش 4 ملايين مستفيد بنسبة 15% وتقل نسبة الزيادة كلما زاد المعاش.

شارك محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر الأسطورة الأرجنتينى ليونيل ميسى فى إعلان ترويجى لمنافسات كأس العالم روسيا 2018.





مراوغات ممتدة وأكاذيب لا تعرف سطرًا للنهاية، بهذا النهج وتلك الآلية تحاول إمارة قطر ـ الراعى الأول للإرهاب ـ إدارة الأزمات تارة، وصناعتها تارة آخرى، فبعد عام كامل على المقاطعة العربية لنظام تميم بن حمد، والتى تقودها كلاً من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، تواصل إمارة قطر عنادها ورفضها الانصياع للمطالب العربية المشروعة، رغم ما تكبدتها من خسائر، فى محاولة فاشلة للإدعاء أن المقاطعة حصار، وأن المواجهة مع الإرهاب والمطالبة بوقف إيواء التنظيمات الإرهابية ودعمها تدخلاً فى الشئون الداخلية.