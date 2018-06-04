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الإثنين، 04 يونيو 2018 01:53 م
خالد صلاح
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موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. 168 ألف مقعد إضافى بالقطارات خلال أجازة العيد

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:00 م
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. 168 ألف مقعد إضافى بالقطارات خلال أجازة العيد الموجز + قطارات
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نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة.

مستوطنون يستفزون المسلمين ويقررون اقتحام الأقصى فى العشر الأواخر من رمضان

قررت جمعية أمناء الهيكل المزعوم اقتحام المسجد الأقصى خلال العشر الأيام المقبلة، بزعم تأدية طقوس تلمودية داخل باحة المسجد المبارك.

لطلاب الثانوية العامة.. ننشر مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الإحصاء"لغات "

يقدم "اليوم السابع" لطلاب الثانوية العامة، أقوى مراجعة ليلة الامتحان فى مادة "الاحصاء لغات" من إعداد الأستاذ محمد البدوي  مدرس خبير الرياضيات لغات بالثانوية العامة وتوقعات بأهم الأسئلة فى الامتحان.

المالية: 55 مليار جنيه مخصصات زيادة المرتبات والمعاشات والإعفاء الضريبى

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن تكلفة حزمة رفع رواتب العاملين بالدولة، والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى بالضريبة على الدخل تصل إلى نحو 55 مليار جنيه، تتحملها الموازنة العامة للدولة.

كل ما تريد معرفته عن علاوة 2018 للعاملين بالدولة × 10 معلومات

ينشر "اليوم السابع" لقرائه كل التفاصيل الخاصة بمشروع الحكومة لمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، بعدما وافقت عليها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

استشهاد فلسطينى من قطاع غزة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى

استشهد فلسطينيا، اليوم الاثنين،برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى بزعم محاولته اختراق السياج الأمنى من غزة والتسلل إلى إسرائيل، حسبما ذكر بيان لجيش الاحتلال

أهالى درنة يستقبلون قوات الجيش الوطنى الليبى بالزغاريد والتكبير

نشرت خلية الإعلام الحربى التابعة للقيادة العامة للجيش الليبى، مقطع فيديو للحظة دخول قوات الجيش لمدينة درنة والتحامهم بالأهالى الفرحين بالجيش الليبى والمهللين له لتخليص المدينة من قبضة الجماعات الإرهابية.

وزير الصحة: توفير علاج الشلل الرعاش.. وإجراءات عاجلة لتوفير أدوية الأورام

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، توفير 25 ألف علبة من عقار "سيناميت" لعلاج مرض الشلل الرعاش، بالإضافة إلى توافر المثائل المحلية من العقار، وهى " ليفوكار، شاتو" بكميات كبيرة بالصيدليات، كما تم أخذ الموافقة على توفير600 ألف علبة خلال هذا العام، جاء ذلك خلال متابعته الدورية الأسبوعية لنواقص الأدوية بالسوق.

17 عملا ينبغى على المسلم اتباعها فى ليلة القدر.. تعرف عليها

ينبغى للمسلم ألا يتوانى فى طلب ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر، وقد ورد فى فضل إحيائها أحاديث كثيرة.


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