مكافحة المخدرات تضبط 23 ألف قرص مخدر و15 كيلو حشيش

كتب محمود عبد الراضى

نجحت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية فى ضبط 30 قضية "إتجار وتعاطى فى المواد المخدرة"، بلغ عدد المتهمين فيها (49) متهمًا، وعثر بحوزتهم على (6.500 كيلو جرام ) بانجو، و15.350 كيلو جرام حشيش، و575 جرام هيروين، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 250 جرام.

وضبطت أجهزة الأمن كمية من مخدر الفودو وزنت (65 جرام)، و(23228) قرص مخدر مختلف الأنواع .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجار تكثيف الجهود وإستمرار الحملات للقضاء على كافة صور الخروج عن القانون.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم المخدرات وضرب أوكارها وتشديد الرقابة على المنافذ لمنع تهريبها وكذا إستهداف وتصفية البؤر الإجرامية التى يتخذها الخارجين عن القانون مسرحاً لمزاولة أنشطتهم الإجرامية ورصد وإبادة الزراعات المخدرة وضبط القائمين عليها.