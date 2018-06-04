مقتل وإصابة 6 عناصر بالحشد فى اشتباكات مع "داعش" فى جزيرة سامراء العراقية

بغداد أ ش أ

لقى عنصرين بالحشد الشعبى العراقى مصرعهما وأصيب أربعة آخرين، باشتباكات مع تنظيم "داعش" الإرهابى جنوب غربى جزيرة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال مصدر أمنى عرقى - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن مواجهات قوات الحشد الشعبى مع عناصر " داعش" فى منطقة الفرحاتية جنوب غربى سامراء أسفرت عن مقتل اثنين من الحشد وأصابة أربعة آخرين بجروح.

وأضاف أن عناصر "داعش" لاذوا بالفرار بعد مقتل واصابة عدد منهم، لافتا الى أن قوة امنية نقلت المصابين من الحشد الى مستشفى قريب لتلقى العلاج وجثتى القتيلين الى الطب الشرعى، وكان مصدر امنى عراقى قد كشف فى وقت سابق اليوم ، بوقوع اشتباكات بين الحشد الشعبى ومسلحين فى جزيرة سامراء.