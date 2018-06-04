video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 11:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مظاهرات أمام مبنى السفارة التركية ببغداد احتجاجا على أزمة مياه سد أليسو

الإثنين، 04 يونيو 2018 10:45 ص
مظاهرات أمام مبنى السفارة التركية ببغداد احتجاجا على أزمة مياه سد أليسو مظاهرات فى العراق ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ )
إضافة تعليق

نظم العشرات من الأشخاص، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مبنى السفارة التركية فى منطقة الوزيرية وسط بغداد احتجاجاً على بدء ملء سد أليسو التركى وتسببه بانخفاض مناسيب المياه فى نهر دجلة.

وذكرت قناة ( السومرية نيوز ) الإخبارية أن المحتجين رفعوا لافتات كُتب عليها "قطعكم لمياه نهر دجلة جريمة إبادة للشعب العراقى"، و"لن تقتلوا دجلة والفرات بلاد النهرين الخالدة"، و"أردوغان الزم حدودك.. أردوغان افتح سدودك".

يشار إلى أن آثار ملء سد اليسو التركى بدأت خلال الأيام الماضية تظهر على نهر دجلة فى العاصمة بغداد ومدينة الموصل الشمالية، بانخفاض مناسيب المياه إلى حد كبير، وهو ما أثار رعب المواطنين العراقيين من جفاف سيضرب مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب عراقى يطالب بتدويل أزمة المياه ويحمل تركيا وإيران مسئولية جفاف نهر دجلة

فيديو يظهر جفاف نهر دجلة بعد ملء خزان سد "إليسو" التركى

العراق: انطلاق عملية تحرير عدد من المناطق غرب نهر دجلة من تنظيم "داعش"

العراق

الشعب العراقى

سد اليسو التركى

نهر دجله

مظاهرات امام السفاره التركيه بالعراق

السفاره التركيه بالعراق




لا تفوتك
اللجنة النقابية بـ"اليوم السابع" تختار تشكيل هيئة المكتب

اللجنة النقابية بـ"اليوم السابع" تختار تشكيل هيئة المكتب

التعليم: لم يتم تسريب الامتحان فى الثانوية العامة.. وما حدث غش إلكترونى

التعليم: لم يتم تسريب الامتحان فى الثانوية العامة.. وما حدث غش إلكترونى

السنة دى متصومش وفتوتك معاك.. داعية: الصيام لمن يزيد راتبه عن 500 دولار وارتفاع درجات الحرارة يجيز الإفطار.. باحث سعودى يمنح حرية الصوم لمشجعى كأس العالم.. وطلاب الثانوية وأصحاب المهن الشاقة مفطرون بفتوى رسمية

السنة دى متصومش وفتوتك معاك.. داعية: الصيام لمن يزيد راتبه عن 500 دولار وارتفاع درجات الحرارة يجيز الإفطار.. باحث سعودى يمنح حرية الصوم لمشجعى كأس العالم.. وطلاب الثانوية وأصحاب المهن الشاقة مفطرون بفتوى رسمية

"القضاة الأوائل".. أبو كريب الهمدانى "ناقل الحديث".. تمارض رفضًا لتولى قضاء أفريقيا وقبل بعد إلحاح الحاكم.. أنصف خصمًا على الأمير بعد رفضه حلف يمين الحق.. وأوصى بدفن كتبه معه عند وفاته

"القضاة الأوائل".. أبو كريب الهمدانى "ناقل الحديث".. تمارض رفضًا لتولى قضاء أفريقيا وقبل بعد إلحاح الحاكم.. أنصف خصمًا على الأمير بعد رفضه حلف يمين الحق.. وأوصى بدفن كتبه معه عند وفاته

الجزيرة تتجاهل دماء الفلسطينين وتغطى مسيرة صهيونية بنيويورك لتأييد إسرائيل

الجزيرة تتجاهل دماء الفلسطينين وتغطى مسيرة صهيونية بنيويورك لتأييد إسرائيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة