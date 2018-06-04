مظاهرات أمام مبنى السفارة التركية ببغداد احتجاجا على أزمة مياه سد أليسو

بغداد (أ ش أ )

نظم العشرات من الأشخاص، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مبنى السفارة التركية فى منطقة الوزيرية وسط بغداد احتجاجاً على بدء ملء سد أليسو التركى وتسببه بانخفاض مناسيب المياه فى نهر دجلة.

وذكرت قناة ( السومرية نيوز ) الإخبارية أن المحتجين رفعوا لافتات كُتب عليها "قطعكم لمياه نهر دجلة جريمة إبادة للشعب العراقى"، و"لن تقتلوا دجلة والفرات بلاد النهرين الخالدة"، و"أردوغان الزم حدودك.. أردوغان افتح سدودك".

يشار إلى أن آثار ملء سد اليسو التركى بدأت خلال الأيام الماضية تظهر على نهر دجلة فى العاصمة بغداد ومدينة الموصل الشمالية، بانخفاض مناسيب المياه إلى حد كبير، وهو ما أثار رعب المواطنين العراقيين من جفاف سيضرب مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية.