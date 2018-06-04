مطار القاهرة يشهد مغادرة 4 آلاف معتمر على متن 27 رحلة للأراضى المقدسة

كتب محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، مغادرة 4 آلاف و331 معتمرا متوجهين للأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة، وتم إنهاء إجراءات سفرهم على متن 19 رحلة جوية تابعة لشركة مصر للطيران وانطلقت جميعها من الصالة الموسمية.

كما شهد المطار مغادرة 8 رحلات طيران تابعة للخطوط الجوية السعودية وعدد من شركات الطبران الخاص وقامت سلطات المطار بمبنى الركاب رقم 2 والمطار القديم بتشكيل فرق من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين وتسفيرهم على متن رحلاتهم.

يذكر أن الشركة القابضة مصر للطيران أعلنت عن استعداداتها لنقل ما يقرب من 45 ألف معتمر خلال عمرة شهر رمضان الي كل من جدة والمدينة المنورة، على أن تبدأ أولى رحلات العودة في 12 يونيو وتنتهي في 30 يونيو.

كانت الشركة القابضة، أتمت كافة استعداداتها لاستقبال موسم عمرة رمضان وخدمة ضيوف الرحمن، وقالت إنه من المخطط هذا العام أن تسير إجمالي 617 رحلة جوية، تقلع 527 منها من القاهرة بواقع 372 رحلة إلى جدة و155 رحلة إلى المدينة المنورة، بالإضافة إلى 90 رحلة من مطار برج العرب إلى كل من جدة والمدينة المنورة.