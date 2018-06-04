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مصر للطيران تطرح أحدث عروضها على العديد من الوجهات.. تعرف عليها

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:48 م
مصر للطيران تطرح أحدث عروضها على العديد من الوجهات.. تعرف عليها مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل
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طرحت شركة مصر للطيران العديد من العروض الترويجية لعملائها لوجهات مختلفة حول العالم بما يلاقى رغباتهم.

 

وتقدم مصر للطيران تخفيض 30٪ من جميع المطارات المصرية إلى نقاط الشركة فى أوروبا، ماعدا أثينا يكون السفر من القاهرة فقط على أن يكون شراء التذاكر والسفر حتى 12 يونيو الحالي.

 

 كما تقدم تخفيضا قدره 25٪ على الرحلات من القاهرة إلى الدار البيضاء، الجزائر،مومباي، الدمام، الرياض وعمّان.

 

ومن ناحية أخرى، تطرح مصر للطيران أسعارا تنافسية على رحلاتها من الإسكندرية للدمام بأسعار تبدأ من ٣٩٥١ جنيها للدرجة السياحية و٩٧٥٧ جنيها لدرجة رجال الأعمال على أن تكون فترة شراء التذاكر حتى ١٤ يونيو والسفر حتى ٣١ يوليو الحالي، ومن الإسكندرية أيضا إلى الرياض بأسعار تبدأ من ٣٧٥١ جنيها للدرجة السياحية و٨٧٥٨ جنيها لدرجة رجال الأعمال وشراء التذاكر حتى ١٤ يونيو والسفر حتى ٣١ يوليو.

 

وتطرح الشركة تخفيضا على رحلاتها من القاهرة إلى بغداد بأسعار تبدأ من ٤٢٠٧ جنيها للدرجة السياحية و٨٥٤٣ جنيها لدرجة رجال الأعمال وشراء التذاكر ممتد حتى ١٤ يونيو والسفر حتى ١٥ يونيو،ومن القاهرة إلى القصيم بأسعار تبدأ من ٣٧٣٩ جنيها للدرجة السياحية، وتمتد فترة شراء التذاكر حتى ١٤ يونيو والسفر حتى ٣١ يوليو القادم.


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مصر للطيران

أوروبا

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