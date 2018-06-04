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مصرع 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى بالبحيرة

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:41 م
مصرع 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى بالبحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى أمام الكيلو 80 اتجاه الإسكندرية طريق الخدمات بمحافظة البحيرة.
 
وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة النوبارية بحادث انقلاب سيارة بالطريق الصحرواى بدائرة القسم.
 
بالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة محملة بعمالة زراعية أمام الكيلو 80 طريق الخدمات بالطريق الصحراوى "القاهرة - الإسكندرية" اتجاه الاسكندرية.
 
أسفر الحادث عن مصرع على عبد الوهاب السيد 28 سنة وراضى معروف أبو اليزيد 28 سنة وثروت فتح الله إبراهيم 27 سنة وأحمد السيد حلبى 20 سنة وعطيه فوزى الجيار 19 سنة وجميعهم عمالة زراعية ومقيمين مركز أبو المطامير، وإصابة 16 شخصا بكسور وجروح ونزييف داخلى وحالتهم خطرة.
 
تم نقل الجثث لمستشفى جراحات اليوم الواحد والمصابين لذات المستشفى وجارٍ تحرير المحضر اللازم.

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