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مصرع شخص وإصابة 8 فى حادث انقلاب ميكروباص بصحراوى بنى سويف

الإثنين، 04 يونيو 2018 10:57 ص
مصرع شخص وإصابة 8 فى حادث انقلاب ميكروباص بصحراوى بنى سويف حادث تصادم - أرشيفية
بنى سويف:هانى فتحى
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لقى شخص مصرعه وأصيب 8 أخرون، اليوم الاثنين، فى حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى زمام محافظة بنى سويف، قرب نفق سنور فى اتجاه محافظة المنيا، ونقلوا إلى مستشفى جامعة بنى سويف.
 
ودفع مرفق الإسعاف بمحافظتي بني سويف والمنيا بـ10 سيارات إسعاف لنقل المصابين والمتوفي إلى مستشفى بني سويف الجامعي.
 
واستقبلت مشرحة المستشفى جثة مجهولة الهوية لذكر، فيما استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى 8 مصابين وهم: على عطا السيد، 25 سنة، ومقيم محافظة سوهاج، ومصاب بجرح بالرأس، وأحمد علاء الدين محمد، 22 سنة، ومقيم محافظة سوهاج، ومصاب بجرح بالرأس وجرح بالذراع الأيسر، ومؤمن زكريا عبد الحسيب، 21 سنة، ومقيم محافظة أسيوط، ومصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر.
 
كما استقبل المستشفى كلأ من: سامى أحمد شحاتة، 48 سنة، ومقيم محافظة القاهرة، ومصاب جرح بالرأس واشتباه مابعد الارتجاج، وحسين محمود أحمد، 38 سنة، ومقيم مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، مقدم شرطة، ومصاب بنزيف بالمخ، واشتباه مابعد الارتجاج، وعبد المعز سيد محمد، 25 سنة، مهندس مدني، ومقيم محافظة سوهاج، ومصاب اشتباه مابعد الارتجاج، وأحمد غانم عبد الحميد، 31 سنة، ومقيم محافظة سوهاج، ومصاب اشتباه مابعد الارتجاج، وهلال محمد أحمد، 30 سنة، ومقيم محافظة سوهاج، ومصاب اشتباه مابعد الارتجاج.
 
تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين واحتجازهم بأقسام المستشفى المختلفة.
 

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