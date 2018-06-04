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مصرع شخص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة بطريق وادى النطرون ـ العلمين

الإثنين، 04 يونيو 2018 11:03 ص
مصرع شخص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة بطريق وادى النطرون ـ العلمين اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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لقى شخص مصرعه وأصيب آخر إثر حادث تصادم بطريق وادي النطرون ـ العلمين الكيلو 55 اتجاه الطريق الصحراوى بالبحيرة.

 
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون بوقوع حادث تصادم بطريق وادي النطرون العلمين الكيلو 55 اتجاه الطريق الصحراوي بدائرة المركز.
 
بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة "ملاكي" قيادة "م م ط" 42 سنة حاصل على بكالوريوس علوم ومقيم الساحل القاهرة بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيمن، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.
 
أسفر الحادث عن وفاة مرافق قائد السيارة "م س ن" 55 سنة موظف ومقيم بذات العنوان، وإصابة قائد السيارة المذكور باشتباه كسور بالكتف والترقوة وكدمات ولا يمكن استجوابه.             
 
تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى وادي النطرون العام والمصاب لذات المستشفى للعلاج، وتحرر المحضر اللازم.

 


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