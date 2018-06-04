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الإثنين، 04 يونيو 2018 11:17 ص
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مصرع تباع سقط أسفل سيارة نقل أثناء تغطية الحمولة فى المنوفية

الإثنين، 04 يونيو 2018 11:04 ص
مصرع تباع سقط أسفل سيارة نقل أثناء تغطية الحمولة فى المنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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لقى تباع مصرعه بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك إثر سقوطة تحت عجل السيارة أثناء قيامه بتغطية الحمولة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة السادات يفيد بحادث تصادم ومتوفى دائرة المركز .

بالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة نقل بمقطورة قيادة "ش ع س" سائق، ومقيم شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بالمدعو "م ح م" تباع ومقيم بحيرة.

وأسفر الحادث عن وفاة الأخير متأثراً بإصابته بكسر بالضلوع والساعد والساق اليسرى، "كدمات بالوجه -نزيف من الأنف" تم التحفظ على السيارة، وبسؤال قائد السيارة أفاد أنه أثناء قيام المتوفى بتغطية حمولة السيارة، سقط أسفل الإطارات الخلفية، مما أدى إلى إصابته ووفاته.

بسؤال شقيق المتوفى "ع" عامل ومقيم بمدينة السادات، أفاد بمضمون ما جاء بأقوال قائد السيارة، ونفى الشبهة الجنائية، بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة نتيجة نزيف بالمخ والصدر والبطن، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

 


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