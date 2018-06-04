video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 11:45 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

مساعد وزير الداخلية: زيارات من شباب الجامعات للمواقع الشرطية

الإثنين، 04 يونيو 2018 10:17 م
مساعد وزير الداخلية: زيارات من شباب الجامعات للمواقع الشرطية الدورة الرمضانية لوزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

قال خالد حمدى مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، انه تم تنظيم الملتقى الرياضى بين الفرق الرياضية بالقطاعات والإدارات الشرطية والجامعات فى إطار التعاون المستمر .

 

واضاف مساعد وزير الداخلية فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، على هامش افتتاح الدورة الرمضانية لوزارة الداخلية، أنه عقب الانتهاء من الامتحانات سيتم تنطيم زيارات لشباب الجامعات للمواقع الشرطية للتعرف على كيفية سير العمل الأمنى على ارض الواقع .

 

وافتتحت وزارة الداخلية، مساء اليوم الاثنين، الدورة الرمضانية لرجال الشرطة، المقامة على ملاعب اتحاد الشرطة فى الدراسة.

 

ويشارك فى الدورة عدداً من الفرق الرياضية التابعة للقطاعات والإدارات الشرطية المختلفة.

 

وتقام الدورة الرمضانية، تحت إشراف اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، ويحضرها عدداً من قيادات وزارة الداخلية.

 

وسيواجه فرق الأمن المركزى فريق جامعة الازهر، تليها مباراة الشرطة مع فريق جامعة بنها ويختتم اليوم الأول بين جامعتى الازهر وبنها ، فيما يواجه فريق قوات ادارة تدريب قوات الامن مباحث القاهرة، وتستمر الدورة حتى يوم الخميس.

 

يشارك فى الحضور عدد من قيادات الوزارة وتحت رعاية اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، ومن المقرر حصول الفائز بالمركز الأول فى نهاية الدورة على جوائز قيمة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الداخلية تفتتح الدورة الرمضانية لرجال الشرطة بحضور القيادات الأمنية

الداخلية

دورة رمضانية

اخبار الداخلية

اخبار الحوادث

الحوادث اليوم

حوادث مصر اليوم

وزارة الداخلية

اللواء مجدى عبد الغفار




لا تفوتك
محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة