مساعد وزير الداخلية: زيارات من شباب الجامعات للمواقع الشرطية

كتب محمود عبد الراضى

قال خالد حمدى مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، انه تم تنظيم الملتقى الرياضى بين الفرق الرياضية بالقطاعات والإدارات الشرطية والجامعات فى إطار التعاون المستمر .

واضاف مساعد وزير الداخلية فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، على هامش افتتاح الدورة الرمضانية لوزارة الداخلية، أنه عقب الانتهاء من الامتحانات سيتم تنطيم زيارات لشباب الجامعات للمواقع الشرطية للتعرف على كيفية سير العمل الأمنى على ارض الواقع .

وافتتحت وزارة الداخلية، مساء اليوم الاثنين، الدورة الرمضانية لرجال الشرطة، المقامة على ملاعب اتحاد الشرطة فى الدراسة.

ويشارك فى الدورة عدداً من الفرق الرياضية التابعة للقطاعات والإدارات الشرطية المختلفة.

وتقام الدورة الرمضانية، تحت إشراف اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، ويحضرها عدداً من قيادات وزارة الداخلية.

وسيواجه فرق الأمن المركزى فريق جامعة الازهر، تليها مباراة الشرطة مع فريق جامعة بنها ويختتم اليوم الأول بين جامعتى الازهر وبنها ، فيما يواجه فريق قوات ادارة تدريب قوات الامن مباحث القاهرة، وتستمر الدورة حتى يوم الخميس.

يشارك فى الحضور عدد من قيادات الوزارة وتحت رعاية اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، ومن المقرر حصول الفائز بالمركز الأول فى نهاية الدورة على جوائز قيمة.