مساعد لرئيس وزراء إسبانيا الجديد يؤكد عدم إجراء انتخابات مبكرة

رويترز

نفى مساعد مقرب من رئيس وزراء إسبانيا الجديد بيدرو سانتشيث، اليوم الاثنين، وجود أى احتمال لإجراء انتخابات مبكرة، رغم أن حزبه الاشتراكى بعيد جدا عن الأغلبية البرلمانية.

ووصل سانتشيث إلى رئاسة الحكومة يوم الجمعة بعد إقناع تحالف كان من المستبعد تشكيله من الأحزاب القومية والمناهضة للتقشف بالإطاحة بالمحافظين إثر قضية فساد. ولدى حزبه 84 مقعدا فقط فى البرلمان المؤلف من 350 مقعدا.

وقال خوسيه لويس أبالوس، الذى يُوصف بأنه ذراع سانتشيث اليمنى، لراديو كوبيه "من الواضح أنه أمر غير معتاد أن تحكم ومعك 84 نائبا فقط، لكن الموقف السياسى لا يزال متشرذما وكل شيء يشير إلى أن إجراء انتخابات جديدة لن يصلح الوضع".