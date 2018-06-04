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مسئول عراقى يبحث مع وزير الموارد المائية أزمة المياه وسد أليسو التركى

الإثنين، 04 يونيو 2018 02:49 م
مسئول عراقى يبحث مع وزير الموارد المائية أزمة المياه وسد أليسو التركى عمار الحكيم يلتقى وزير الموارد المائية العراقى
كتب : أحمد جمعة
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بحث عمار الحكيم رئيس التحالف الوطنى العراقى مع وزير الموارد المائية، الدكتور حسن الجنابى خلال استقباله له بمكتبه فى بغداد واقع المياه والأزمة التى خلفها تشغيل سد أليسو على نهر دجلة فى الجانب التركى، مؤكدا على معالجة الأزمة بإجراءات سريعة لضمان حصة عادلة للعراق، مبينا أهمية تفعيل الاستحقاقات القانونية والقوانين الدولية والدبلوماسية العراقية تجاه دول الجوار لتوفير المياه.

وشدد عمار الحكيم على دعم جهود وزارة الموارد المائية العراقية والوزارات ذات العلاقة للضغط على دول الجوار لتوفير حصة العراق، فضلًا عن توفير المخصصات اللازمة وإقامة المشاريع وتوفير مياه الشرب والزراعة ومحاسبة المتجاوزين على الحصص المائية، داعيا إلى إقامة مشاريع التبطين والأراء لتلافى الهدر مع أهمية ضمان حصة البصرة من مياه الشرب وإكمال مشروع ماء البصرة الكبير ومشاريع شط العرب لمنع تسرب الماء للخليج.


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