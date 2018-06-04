video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 02:12 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مد فترة تقديم مقترح الورقة البحثية لمسابقة "الباحثون الشباب" بوزارة التعليم

الإثنين، 04 يونيو 2018 02:00 م
مد فترة تقديم مقترح الورقة البحثية لمسابقة "الباحثون الشباب" بوزارة التعليم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

أعلنت الدكتورة يسرا علام، مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، للتسويق والترويج، أنه قد تم مد فترة تقديم الورقة البحثية لمسابقة "الباحثون الشباب" حتى 20 يونيو الجارى، مؤكدةً أنه سيتم توفير إقامة كاملة ووجبات غذائية للطلاب أثناء ورشة العمل التى ستنعقد فى المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر لمدة أسبوع ابتداءً من 8 يوليو القادم.

الجدير بالذكر أن مسابقة "الباحثون الشباب" تسعى إلى تأهيل وتحسين أداء طلاب مدارس المرحلة الثانوية بكافة محافظات الجمهورية على مهارات البحث العلمى وتقديم الأوراق البحثية بالإضافة إلى زيادة وعى الطلاب والمجتمع المصرى بأهمية "بنك المعرفة المصرى "EKB "كمصدر من مصادر التعليم، حيث تشمل المسابقة مجالات التكنولوجيا (المياه- الطاقة- الغذاء- الهندسة) والطب والأحياء والإعلام وريادة الأعمال.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس امتحانات الثانوية العامة: نتعامل بروح نموذج الإجابة فى تصحيح وتقدير الدرجات.. يؤكد: تحسب الدرجة للطالب طالما صحيحة دون النظر لأسلوبه.. ورضا حجازى: بدء تصحيح 5% كعينة عشوائية لامتحان العربى بمشاركة 9000 عضو

التربية والتعليم

مسابقة الباحثون الشباب

اخبار اليوم

اخبار مصر

مصر اليوم

الاخبار




لا تفوتك
ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

صور.. محافظة القاهرة تحيى قصر الأميرة خديجة بـ28 مليون جنيه.. عانى الإهمال لسنوات وتم إنقاذه من الانهيار.. وتعلن: تحويله لملتقى للأديان بعد عام.. والمحافظ: تمويله كمتحف سيرتكز على مشاركة مجتمعية ومنظمات دولية

صور.. محافظة القاهرة تحيى قصر الأميرة خديجة بـ28 مليون جنيه.. عانى الإهمال لسنوات وتم إنقاذه من الانهيار.. وتعلن: تحويله لملتقى للأديان بعد عام.. والمحافظ: تمويله كمتحف سيرتكز على مشاركة مجتمعية ومنظمات دولية

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة