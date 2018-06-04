مد فترة تقديم مقترح الورقة البحثية لمسابقة "الباحثون الشباب" بوزارة التعليم

كتب محمود طه حسين

أعلنت الدكتورة يسرا علام، مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، للتسويق والترويج، أنه قد تم مد فترة تقديم الورقة البحثية لمسابقة "الباحثون الشباب" حتى 20 يونيو الجارى، مؤكدةً أنه سيتم توفير إقامة كاملة ووجبات غذائية للطلاب أثناء ورشة العمل التى ستنعقد فى المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر لمدة أسبوع ابتداءً من 8 يوليو القادم.

الجدير بالذكر أن مسابقة "الباحثون الشباب" تسعى إلى تأهيل وتحسين أداء طلاب مدارس المرحلة الثانوية بكافة محافظات الجمهورية على مهارات البحث العلمى وتقديم الأوراق البحثية بالإضافة إلى زيادة وعى الطلاب والمجتمع المصرى بأهمية "بنك المعرفة المصرى "EKB "كمصدر من مصادر التعليم، حيث تشمل المسابقة مجالات التكنولوجيا (المياه- الطاقة- الغذاء- الهندسة) والطب والأحياء والإعلام وريادة الأعمال.