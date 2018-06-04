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مدرس ينهى حياة طليقته لرفضه انصرافها من شقته عقب إعداد الطعام بدار السلام

الإثنين، 04 يونيو 2018 12:05 م
مدرس ينهى حياة طليقته لرفضه انصرافها من شقته عقب إعداد الطعام بدار السلام المتهم
كتب ـ إبراهيم أحمد
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أنهى مدرس، حياة طليقته المعلمة، بأن سدد لها طعنة بالبطن، أودت بحياتها، بسبب رغبتها فى الانصراف من شقته عقب إعدادها الطعام، حيث رفض انصرافها ووقعت مشادة بينهما، تعدى خلالها عليها بسلاح أبيض، فتم ضبطه وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة ومتوفية بعقار بالمنطقة، وبالانتقال عثر على جثة "ايمان م ع" 47 سنة، مدرسة، توفت إثر إصابتها بجرح طعني نافذ من الناحية اليسرى بالبطن، وتم نقلها لمشرحة النيابة بزينهم.

ومن خلال الفحص تبين أن المجنى عليها اعتادت التردد على الشقة محل الواقعة سكن طليقها "محمد ح س" 53 سنة، مدرس، وبتاريخ اليوم وأثناء تواجدها بصحبته لإعداد الطعام وحال محاولتها الانصراف رفض طليقها ذلك، وحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلي مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" تحصل عليه من مطبخ الشقة محدثا إصابتها التى أودت بحياتها.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة وضبطه، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، باستخدام  السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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