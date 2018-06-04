video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 02:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة: انطلاق منظومة النظافة بحى النزهة الخميس القادم

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:21 م
محافظ القاهرة: انطلاق منظومة النظافة بحى النزهة الخميس القادم المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أعلن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أن منظومة النظافة الجديدة بحى النزهة تبدأ الخميس القادم عقب انتهاء عقد الشركة المنوط بها نظافة الحى، ويعد ثانى أحياء المنطقة الشرقية والتى تتولى هيئة النظافة مسئولية النظافة بها بعد انتهاء عقد الشركة الأسبانية .
 
ونوه محافظ القاهرة إلى أن المنظومة الجديدة تم تطبيقها فعلياً بأحياء المعادى وطرة والوايلى وبباب الشعرية وعين شمس وتلقى نجاحا كبيراً، وسيتم تعميمها تباعاً على باقى الأحياء مع إنتهاء العقود الموقعة مع الشركات.
 
وأشار المحافظ إلى المواطن شريك أساسى فى نجاح منظومة النظافة، خاصة مع التزامه بالقواعد الموضوعة بعدم القاء القمامة في الشارع وإعداد المخلفات في الوقت المحدد للجمع السكني ، إلى جانب أهمية مشاركة المجتمع المدنى ممثلاً فى الجمعيات الأهلية والكيانات الاقتصادية في التوعية بأهمية الحفاظ على النظافة وتجميل البيئة المحيطة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظة القاهرة تحيى قصر الأميرة خديجة بـ28 مليون جنيه.. عانى الإهمال لسنوات وتم إنقاذه من الانهيار.. وتعلن: تحويله لملتقى للأديان بعد عام.. والمحافظ: تمويله كمتحف سيرتكز على مشاركة مجتمعية ومنظمات دولية

النظافة

القاهرة

اخبار القاهرة

منظومة النظافة

النزهة

احياء القاهرة




لا تفوتك
ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

صور.. محافظة القاهرة تحيى قصر الأميرة خديجة بـ28 مليون جنيه.. عانى الإهمال لسنوات وتم إنقاذه من الانهيار.. وتعلن: تحويله لملتقى للأديان بعد عام.. والمحافظ: تمويله كمتحف سيرتكز على مشاركة مجتمعية ومنظمات دولية

صور.. محافظة القاهرة تحيى قصر الأميرة خديجة بـ28 مليون جنيه.. عانى الإهمال لسنوات وتم إنقاذه من الانهيار.. وتعلن: تحويله لملتقى للأديان بعد عام.. والمحافظ: تمويله كمتحف سيرتكز على مشاركة مجتمعية ومنظمات دولية

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة