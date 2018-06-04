محافظ القاهرة: انطلاق منظومة النظافة بحى النزهة الخميس القادم

كتب سيد الخلفاوى

أعلن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أن منظومة النظافة الجديدة بحى النزهة تبدأ الخميس القادم عقب انتهاء عقد الشركة المنوط بها نظافة الحى، ويعد ثانى أحياء المنطقة الشرقية والتى تتولى هيئة النظافة مسئولية النظافة بها بعد انتهاء عقد الشركة الأسبانية .

ونوه محافظ القاهرة إلى أن المنظومة الجديدة تم تطبيقها فعلياً بأحياء المعادى وطرة والوايلى وبباب الشعرية وعين شمس وتلقى نجاحا كبيراً، وسيتم تعميمها تباعاً على باقى الأحياء مع إنتهاء العقود الموقعة مع الشركات.

وأشار المحافظ إلى المواطن شريك أساسى فى نجاح منظومة النظافة، خاصة مع التزامه بالقواعد الموضوعة بعدم القاء القمامة في الشارع وإعداد المخلفات في الوقت المحدد للجمع السكني ، إلى جانب أهمية مشاركة المجتمع المدنى ممثلاً فى الجمعيات الأهلية والكيانات الاقتصادية في التوعية بأهمية الحفاظ على النظافة وتجميل البيئة المحيطة.