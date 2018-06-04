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محافظ الجيزة: تلقينا 5299 طلب تقنين لأراضى الدولة

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:13 م
محافظ الجيزة: تلقينا 5299 طلب تقنين لأراضى الدولة اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة أن لجنة طلبات تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة استقبلت حتى الآن 5299 طلب تقنين وضع بإجمالى مساحات 266 ألف و 594 فدان أراضى و 3.8 مليون م مربع مبانى.
 
وقال المحافظ إن اللجنة مستمرة فى عملها حتى 14 يونيه الجارى وهو التاريخ المحدد لانتهاء فترة تلقى طلبات تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة ولن يقبل بعدها أى طلب تقنين مع أحقية الدولة فى إسترداد أى مساحات لم يتقدم بشأنها طلبات التقنين و إزالة أى تعديات عليها .
 
وأضاف أن الحملات التى تنفذها المحافظة مع الجهات الأمنية لاستعادة الأراضى أملاك الدولة مستمرة.
 
ولفت الدالى أن المحافظة تطبق منظومة الكترونية حديثة لتسجيل البيانات بدقة حيث تم إدخال 5131 طلب داخل المنظومة و جارى أستكمال الباقى ومراجعة شروط التقنين وفقاً للقانون .
 
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة على مستوى كل وحدة محلية لتلقى الطلبات  وإرسالها إلى لجنة الفحص والفرز بديوان عام المحافظة  وتشكيل لجان أخرى للمعاينة والتسعير وتحديد مستحقات الدولة التى يجب سدادها .
 
وكشف المحافظ أن المحافظة نجحت خلال الفترة الاخيرة ومنذ بدء الحملات فى إسترداد 766 حالة لقطع أراضى زراعية على مساحة 82 ألف و 969 فدان كما تم إسترداد 8168 حالة لقطع أراضى مبانى على مساحة 4.4 مليون م مربع .     
           
 

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