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الإثنين، 04 يونيو 2018 03:06 ص
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محافظة القاهرة: تطوير نفق الملك الصالح ورصف شوارع زهراء مصر القديمة

الإثنين، 04 يونيو 2018 03:00 ص
محافظة القاهرة: تطوير نفق الملك الصالح ورصف شوارع زهراء مصر القديمة عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
سيد الخلفاوى
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أكد محمد زين العابدين، رئيس حى مصر القديمة، أنه تم تطوير نفق الملك الصالح ليستعيد رونقه ومظهره الحضارى.
 
وأضاف رئيس الحى، فى تصريحات له، أنه تم بدء أعمال الرصف وإعادة الشىء لأصله لشوارع منطقة زهراء مصر القديمة مكان حفر أعمال توصيل الغاز الطبيعى للمنطقة.
 
وعلى جانب آخر، أكد رئيس الحى أن أعمال هدم مدابغ سور مجرى العيون مستمرة، حيث يتم الآن هدم مدبغة حسن زينهم فى إطار مشروع هدم ونقل مدابغ سور مجرى العيون والذى يعتبر نقلة حضارية للمنطقة بالإضافة إلى تحديث وتطوير صناعة دباغة الجلود.

 


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