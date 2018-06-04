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الإثنين، 04 يونيو 2018 11:44 م
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محافظة القاهرة تطلق اسم الشهيد عادل مصطفى على مدرسة الجزيرة بدار السلام

الإثنين، 04 يونيو 2018 10:57 م
محافظة القاهرة تطلق اسم الشهيد عادل مصطفى على مدرسة الجزيرة بدار السلام عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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كرمت محافظة القاهرة، وحي دار السلام، أسرة الشهيد أمين الشرطة عادل مصطفى، حيث أطلقت رئاسة الحي، اسمه على مدرسة الجزيرة، تكريمًا لتضحياته من أجل الوطن، واستشهاده أثناء خدمة مصر.
 
قال اللواء جمال العربى، رئيس حي دار السلام، إن التكريم تم في حضور أسرة الشهيد ومدير المدرسة، وعدد من قيادات التعليم ومحافظة القاهرة وحى دار السلام، موضحا أنه تم الموافقة على تغير اسم المدرسة من قبل لجنة التسميات بمحافظة القاهرة بعد موافقة المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة.
 
من جانب آخر، أشرف اللواء عبدالقادر النورى، رئيس حي المعادى، على عدة حملات لرفع الإشغالات وغلق الكافيهات المخالفة، وشملت الحملات (مربع السريات - ميدان المحطة - برج التوفيق - القناة - ميدان بورسعيد- النادى - ميدان تحسين شنن)، وأسفرت الحملة، عن رفع جميع الإشغالات، وغلق وتشميع كافيه مخالف بعمارات عثمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع تحرير محاضر تالف رصف وإشغالات وبيئة.
 
 
 
 

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