مجهولون يقتلون شابا ويتخلصون من جثته بالجيزة.. والمباحث تكثف تحرياتها

تكثف مباحث الجيزة، تحرياتها ، لكشف غموض العثور على جثة شاب فقد حياته على يد مجهولين، بمنطقة العزيزية جنوب المحافظة، لكشف هوية المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

كانت تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بالقرب من منطقة العزيزية جنوب محافظة الجيزة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب يدعى " عبد الله. س " مصابا بعدة طعنات، وحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة بتشريحها، ويجرى رجال المباحث التحريات للتوصل لهوية مرتكبى الجريمة.