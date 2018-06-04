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مجهولون يقتلون شابا ويتخلصون من جثته بالجيزة.. والمباحث تكثف تحرياتها

الإثنين، 04 يونيو 2018 03:50 ص
مجهولون يقتلون شابا ويتخلصون من جثته بالجيزة.. والمباحث تكثف تحرياتها جثة-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تكثف مباحث الجيزة، تحرياتها ، لكشف غموض العثور على جثة شاب فقد حياته على يد مجهولين، بمنطقة العزيزية جنوب المحافظة، لكشف هوية المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

كانت تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بالقرب من منطقة العزيزية جنوب محافظة الجيزة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب يدعى " عبد الله. س " مصابا بعدة طعنات، وحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة بتشريحها، ويجرى رجال المباحث التحريات للتوصل لهوية مرتكبى الجريمة.

 

 
 
 

 


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